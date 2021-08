Poema de Cristine Nobre Leite sobre as declarações do MEC, Milton Ribeiro edit

Cipó de Aroeira

Ensino Superior na jogada

Por Cristine Nobre Leite

Na semana do estudante

Um ministro solta a voz

Improcedência feroz

De um cara petulante

Sua fala foi distante

Da pasta da Educação

MEC em contradição

Com o ministro Ribeiro

Que não poupa o brasileiro

De mais uma comichão

É coceira violenta

Urtiga mal empregada

Educação atrasada

Com tudo em prumo de venta

Turma ruim que só inventa

De falar muita abobrinha

Eu não escuto sozinha

Rebato a vergonha alheia

Cada ministro tapeia

Usando sua historinha

Disse que a Universidade

Deveria ser restrita

Me perdoe , me permita

Usar de sinceridade

Vê a acessibilidade

De um ensino posto em jogo

Eles só ateiam fogo

E não são resolutivos

Me emprego em aplicativos

Mas corro de demagogo

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.