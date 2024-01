Entre mar e o rochedo jaz o povo brasileiro

Apoie o 247

"Noventa minutos não são suficientes para falar deste "genocídio intelectual" que está ocorrendo no Brasil .

A partir de 2024, o Estado do #riodejaneiro vai passar a ter o 3° ano do #ensinomedio modificado pelas "mudanças inovadoras" da educação brasileira com grade curricular da série final deste segmento de ensino, que também é a última série da #educaçãobásica. Como é possível verificar, não há nem História nem Geografia, Química, física, tampouco Biologia. Língua Portuguesa e Matemática têm 3 tempos cada uma, sendo que antes eram 5 tempos. Língua Inglesa e Educação Física retornam, pois foram excluídas do 2° ano. A maioria da carga horária é destinada às eletivas e disciplinas "aliens", ou seja, os itinerários formativos.

O Enem está aí e o que será dos estudantes das escolas públicas?!

Está mais do que na hora de os estudantes e suas famílias ACORDAREM e fazerem algo contra esse projeto absurdo!"

Fragmento acima é grave, atenção meu povo, leiam, se esforcem, pois o Brasil está em PERIGO!!!!! PERIGO!!!!! VOCÊ SÓ PRODUZ FILHOS PARA SEREM MASSA DE MANOBRA, isso também é uma forma de excluir uma geração, e as demais meu povo.

Até engenheiros, biólogos, ou musicistas com certificações de MBA, ou qualquer outro título como mestrado, doutorado ou outro poderá ser um ignorante no terreno da sociologia ou filosofia aplicada. O fragmento abaixo também advém de um professor do Estado do Rio de Janeiro. Então meus caros, estamos seguindo assim neste ritmo, a educação pública é um balde cheio de excremento. E para isto parar precisamos ler, estudar e fazer jornalismo com ética.

“Quando se cultiva uma mentalidade colonial e subdesenvolvida, as graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados não passam de diplomas para serem colocados nas paredes, credenciais para dizer que você é um lacaio das elites, títulos para dar a impressão a terceiros que é muito "culto" e um bom álibi para diminuir os menos favorecidos". Disse um professor da Rede Estadual do Rj.

#LEIABRASILEVIREBRASIL

