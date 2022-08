Entre os muros do cancelamento

Apoie o 247

ICL

Karim D. é um jovem escritor em ascensão na França. Seu primeiro livro, baseado na história da imigração de sua mãe argelina, está sendo festejado na mídia. O mundo literário está a seus pés. Eis que de repente revela-se que Karim, sob o pseudônimo de Arthur Rambo, era também o autor de uma série de tuítes de ódio contra judeus, gays, negros, mulheres, pessoas gordas, bem como de apologia ao terrorismo. A notícia se espalha como um rastilho de pólvora. Em poucas horas, Karim passa de celebridade a um pária social.

Fenômeno relativamente recente, que acredito ter começado com a campanha #metoo, a prática do cancelamento ganha uma ilustração sugestiva em Arthur Rambo – Ódio nas Redes (Arthur Rambo). O diretor Laurent Cantet é um fino observador de processos sociais como desemprego ( A Agenda ), relações trabalhistas (Recursos Humanos), choque de classes (Em Direção ao Sul), imigração (Entre os Muros da Escola) e exílio ( Retorno a Ítaca ). Nada mais natural que ele se volte para o tema das reputações na era das redes sociais.

O roteiro se inspira na história real do rádio-jornalista (e hoje também escritor, cineasta e blogueiro) Mehdi Meklat, que viveu episódio semelhante em 2017. Na tela, vemos Karim ser confrontado com a decepção dos editores, dos companheiros com quem fazia um canal para dar voz a quem não tinha, da mãe, da namorada e até mesmo de amigos que antes se divertiam com seus tuítes infames. Essa é uma das várias questões colocadas pelo filme: como a cultura do cancelamento pode eventualmente cortejar a hipocrisia de muita gente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra é o efeito que as mensagens de ódio provocam em seguidores jovens, já motivados para reagir radicalmente a situações de vulnerabilidade. Disso o irmão mais novo de Karim dará um exemplo dramático no último ato do filme. Não por acaso, aparece numa cena o cartaz de O Ódio, de Mathieu Kassovitz, longa pioneiro na abordagem de imigrantes na periferia de Paris.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Karim é um personagem um tanto opaco. Sem querer julgá-lo ou fornecer um veredito, Cantet o retratou como alguém que desconversa sobre o assunto e parece não assumir o que pensa nem para si mesmo. Afinal, o Karim real angariou 200.000 seguidores com mensagens de provocação artística ou de canalização clandestina de sentimentos verdadeiros? Seria mero erro de juventude, diversão virtual ou extremismo real sob disfarce?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ator Rabah Nait Oufella transmite à perfeição essa opacidade às vezes irritante. E a montadora Mathilde Muyard dá um show na sequência em que Karim vive o terror do desmascaramento transformado em paranoia numa viagem de metrô.

>> Arthur Rambo – Ódio nas Redes está nas plataformas Apple TV, Google Play, Youtube Filmes, Vivo Play, Claro TV+, e Sky Play.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trailer:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.