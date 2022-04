Épica popular malograda

Apoie o 247

ICL

O escritor, poeta e dramaturgo Ariano Dantas Vilar Suassuna é um personagem emblemático daquilo que se chama "cultura popular". Isto porque tendo nascido no Palácio do governo estadual da Paraíba, apresenta-se como um arauto da poesia e do teatro popular do Nordeste. O veio cultural ao qual se liga o escritor paraibano é o barroco da Península Ibérica (Gil Vicente, Calderón de Lá Barca).

Mas a característica mais marcante é a influência da literatura picaresca de Lazarillo de Tormes, Camões, D. Quixote e os romances de cavalaria, como os 12 pares de França e o romance picaresco italiano de Boccaccio. Segundo Suassuna, essa característica literária exerceu forte influência sobre o imaginário popular nordestino e a literatura de cordel, tanto quanto a tradição oral dos cantadores e repentistas nordestinos.

Ariano teve a oportunidade de aprender com esses artistas populares, em sua terra natal. Assistindo tripés e circos mambembe que percorriam o interior do país. E confessa que gostaria de ser um deles. A questão que se coloca é que esta tradição popular é reelaborada pela cultura erudita do autor. De forma que ela não se apresenta em estado puro, mas devidamente embalada numa forma superior a que Suassuna deu o nome de ARMORIAL, uma forma de nobreza popular nordestina feita a partir de brasões de família. A nossa nobreza é composta de vaqueiros, fazendeiros, bailarinas do pastoril, das cavalhadas etc.O rei é sempre o encantado, o encoberto, que ainda vai voltar e vencer a República. Regime ateu, cuja moeda não tem o nome de Deus e sim um ramo de café. Há algo curioso nessa cosmogonia armorial. O seu messianismo e a negação dos movimentos seculares, baseados em interesse de classe ou ideologias seculares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Ariano, o modelo é o messianismo português, o movimento da Pedra Bonita e Canudos. A vertente literária de Suassuna é Silvio Romero e seu branqueamento, Euclides da Cunha e o enaltecimento dos nordestinos sertanejos e Guimarães Rosas e seu sertão mágico. 0 escritor coloca -se ao lado dos povos sensitivos, intuitivos, irracionais ao invés dos Apolíneos intelectuais. Nós. Somos o povo do sertão contra a elite cosmopolita do litoral. Não somos comerciantes e burgueses. Somos picarescos e românticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tradicionais. Isto define a natureza do anticapitalismo rural de Ariano. Personificado no personagem de João Grilo (ou o amarelinho da zona da mata). Que vence todos e todas pela lábia, a esperteza, o jogo de cintura. Mas o escritor defende que o seu herói é positivo, não negativo como Jeca Tatu ou Macunaíma. Essa criação literária e social é eminentemente picaresco. Vem do romance ibérico, de Pedro Malasartes. Neste ponto, ele se opõe a cultura puritana do trabalho e animada pela ética do aventureiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tese importante na criação de Ariano é a miscigenação racial, herdada de Freyre e responsável pela ambiguidade constitutiva do nosso caráter A síntese dos contrários. Nem branco, , nem preto. Branco e preto e indígena (casamento de judeu com mouro (ou etiope) e indígena. Raça. Singular nos trópicos, que se completa na paisagem árida e desértica do sertão.

Daí é possível entender a aversão a Revolução de 30, ao comunismo e a civilização urbana e industrial, como influência estrangeira e colonizadora. Tudo que não for rural, sertanejo, messiânico e monárquico é colonialismo estrangeiro, importação de fora, inautetuco. Aversão que só acabou quando a Rede Globo comprou os direitos de adaptação da obra de Ariano para a televisão. Suassuna, que sempre se mostrara refratário à indústria cultural moderna, deixa -se levar pela mão de Guel Arraes para os tentáculos da cultura de massa. O picaresco vira artigo da cultura de massa e é consumido por milhões de espectadores. Curiosamente a obra romanesca é menos conhecida. Oprincipal livro onde aparece exposta esta visão - a Pedra do Reino é pouco conhecida. Lá está exposta a visão de mundo do autor. Suassuna torna-se mais conhecido pelo teatro burlesco, as farsas, onde os aspectos da cultura popular são mais aceito e apreciados como pitorescos, cômicos, risíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ariano Suassuna mudou muito. Até se aproximar da cultura pop urbana ele se aproximou. Também dos comunistas do PC do B. Tornou-se secretário de Cultura de Arraes e foi promover o que ainda restava da cultura popular ( mestre Salustiano, Lia de Itamaracá, jjm.Borges). Mas não teve tempo de reescrever a sua obra, como gostaria.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE