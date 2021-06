Epitáfio 2022: Aqui jaz o bolsonarismo

Lula precisa estar presente em todas as regiões, os eleitores devem ser pedagogicamente instruídos sobre a importância do voto nos candidatos dos partidos que apoiam a aliança, para que o bolsonarismo seja ferido e sepultado no Brasil edit

As eleições de 2022 não servirão apenas para derrotar Bolsonaro nas urnas como quer 70% da população, mas para dar um basta, pelo menos temporário, no bolsonarismo.

Para tanto, o parlamento tem de ser renovado com candidatos dos Partidos que comporão a frente democrática onde Lula será o candidato.

Nas regiões sudeste e nordeste, as coligações devem ser mais do que uma alternativa eleitoral, mas uma necessidade pela sobrevivência da democracia.

Em São Paulo, segundo a jornalista Mônica Bergamo, há uma conversa entre Fernando Haddad e Guilherme Boulos, que aparecem muito bem nas pesquisas para o governo.

A estratégia seria Haddad sair candidato ao governo e Boulos à Câmara Federal, vindo a ser candidato à prefeitura em 2024 com apoio do PT. Guilherme Boulos seria muito bem votado e abriria espaço para candidatos do PSOL pelo voto proporcional.

No Rio de Janeiro, onde o PT historicamente tem dificuldade em emplacar candidatos majoritários, Marcelo Freixo, ainda sem partido, daria palanque a Lula, e seria um excelente candidato para ocupar o Palácio Laranjeiras.

Em Minas Gerais as fatias partidárias não estão claras, o eleitor mineiro me parece muito focado regionalmente, não olha no espelho nacional, é conservador, tradicional e preserva suas raízes.

O eleitor Capixaba tende a seguir a inclinação nacional, embora possua uma forte presença político-paternalista nas cidades do interior.

No Nordeste, a esquerda ‘dá de lavada’, porém o auxílio emergencial e uma atualização nos valores do bolsa família, podem dar a Bolsonaro um prestígio improvável.

Lula precisa estar presente em todas as regiões, os eleitores devem ser pedagogicamente instruídos sobre a importância do voto nos candidatos dos partidos que apoiam a aliança, para que o bolsonarismo seja ferido e sepultado no Brasil.

