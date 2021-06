Errar é humano, persistir no erro é um desserviço à democracia. O verde e amarelo nas manifestações do agora

Após anos de espera, pedidos e chamados, finalmente as pessoas se mobilizaram e foram às ruas protestar contra o Bolsonaro e a situação que ele colocou o país, com a ajuda e apoio dos militares.

Agora que se conseguiu unir a população, depois de tantas mortes e destruição, aparecem pessoas com os mais variados argumentos, defendendo ir às manifestações de verde amarelo.

Ouso parecer petulante, mas afirmo: essas pessoas não poderiam estar mais redondamente enganadas. Estão prestando um grande desserviço à democracia e a todos que lutaram e permanecem lutando para restabelecê-la desde o golpe de 2016. Sejam esses sujeitos bem-intencionados ou os mal-intencionados na tentativa de tomar de assalto as manifestações populares, assim como ocorreu em 2013. Explico o porquê.

Os signos – palavras, objetos, cores, sons, símbolos – não têm apenas um significado. Tem vários. Os sentidos mudam conforme a região, tempo histórico e até mesmo no contexto em que estão presentes.

Se você mostrar duas fotos juntas, de uma pessoa completamente desconhecida ao lado da foto de uma cobra, e perguntar para um ocidental o que ele acha daquela pessoa desconhecida, ele irá lhe dizer que aquela pessoa é alguém não confiável, peçonhenta e perigosa.

Agora, pegando as mesmas duas imagens, nas mesmas condições, e mostrar a um oriental, ele lhe dirá que aquela pessoa é alguém sábia, prudente.

A cobra no ocidente tem o significado de algo perigoso, venenoso, desleal. Já no oriente a cobra tem o significado de conhecimento, autocontrole, sabedoria. Aqui, a persona da foto seria mal vista, na Ásia seria vista de forma prestigiosa.

A saudação vista como nazista – o braço estendido a frente com a palma da mão aberta - foi copiada pelos nazistas dos Romanos. Saudação essa, usada durante milênios, “Ave Caesar”. Imagine uma pessoa passando em frente a uma conferência nazista, fazendo a mesma saudação, não importa se ela tiver uma Estrela de Davi tatuada no braço e gritar a todo pulmão: “Ave Caesar!” Ela será vista por outros como alguém fazendo a saudação nazista e, portanto, um nazista.

Tragamos para o nosso atual contexto histórico para a nossa realidade.

Está acontecendo um jogo da seleção brasileira, você vê um Maracanã lotado de pessoas com a camisa verde amarela.

Você até poderia supor que no meio daquela multidão tenham pessoas de extrema direita, porém, seu pensamento será de que as pessoas estão vestidas de verde amarelo para torcer pela seleção de futebol.

Da mesma maneira, se você visse as mesmíssimas pessoas em uma manifestação pelas ruas de qualquer cidade brasileira, o que você pensaria é que são manifestantes de extrema direita, bolsonaristas, golpistas.

A não ser que você tenha passado os últimos anos em coma ou em outro planeta, por mais que você queira evitar esse pensamento, será essa imagem que se formará em sua mente.

Pode-se chamar isso no modo popular, mensagem subliminar, ou na forma técnica, semiótica. O fato é que por mais boa vontade que você tenha, não é uma questão individual ou de otimismo. Em um contexto de manifestações, nesse momento histórico, a camisa da seleção brasileira e o verde amarelo são símbolos da extrema direita. Esse é o que o significado delas se tornaram, gostemos ou não.

Em um futuro, após passar todo esse momento histórico, talvez, seja possível resgatar esses signos para seus sentidos originais. Neste momento não.

O leitor acredita mesmo que a Jornalista, democratíssima, Eliane Cantanhêde ao publicar a matéria, “Bandeira nacional não é exclusiva dos atos golpistas, nem a do PT é a única nos atos de oposição”, essa semana (22), é apenas por uma questão de gostar mais de uma cor a outra?

O PCO – Partido da Causa Operária - relatou que nas manifestações passadas (19J) encontrou pessoas distribuindo a bandeira verde amarela, ao ser questionado por eles sobre quem estaria pagando pelas bandeiras, o bom samaritano saiu às pressas sem responder.

Alguém ainda acredita em almoço grátis?

O leitor tem dúvida de que no momento que aparecer grupos de verde amarelo, a Rede Globo, Estado de São Paulo e demais, farão uma imagem de plano fechado, mostrando apenas esses diminutos grupos e que as manchetes serão: manifestantes que querem uma terceira via, nem Bolsonaro, nem Lula, lotam as manifestações.

Será que não aprendemos nada a partir de 2013 e iremos cair no mesmo truque das manifestações que foram inicialmente contra o preço das passagens de ônibus municipal e transformadas em um golpe de Estado que nos colocou nessa situação? Incluindo os 509 mil mortos.

Nessas situações, a sabedoria popular é um farol de luz em meio ao nevoeiro: “Errar é humano, persistir no erro é...”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

