Está faltando carne bovina na sua mesa? E daí?

Está faltando carne bovina na mesa do brasileiro. Pelo menos é o que tem mostrado o noticiário, principalmente por intermédio de reportagens na televisão.

Vira e mexe surgem matérias mostrando o “problema”, sempre com pessoas entrevistadas lamentando a falta, já que o preço da carne bovina está proibitivo. O aumento das exportações e a falta de boi gordo para o abate são duas das principias razões para a alta do preço e a consequente diminuição do consumo.

No Brasil, e em muitos outros países, há uma “cultura” de consumo de carne bovina, como se fosse um produto essencial para a alimentação humana. Não é, trata-se apenas de mais uma proteína, como vários outros alimentos.

A indústria dos produtores de carne bovina, com o seu poderoso lobby, frequentemente nos faz crer que, deveríamos comer carne bovina diariamente, algo que é completamente desnecessário. Essas reportagens servem para nos lembrar sempre da “cultura” da carne bovina.

Gosto de carne bovina? Sim, gosto. Mas o nível de preocupação com a falta de carne bovina na mesa da minha casa é zero.

Há diversos substitutos da carne bovina, a começar pelo frango e pela carne de porco. Nem vou falar dos peixes, que, normalmente, são caros, mas consideremos que a sardinha, um peixe muito nutritivo e rico em Ômega 3, é relativamente barato.

(Ômega 3 é um tipo de gordura com ação anti-inflamatória e que auxilia no controle dos níveis de colesterol e glicemia e pode prevenir doenças cardiovasculares e cerebrais, além de contribuir para melhorar a memória e a disposição).

Outra alternativa interessante é o ovo, que pode ser consumido, sem culpa, diariamente. Eu como ovo, pelo menos, três vezes por semana. Sou, portanto, um consumidor frequente de ovos, mesmo desde quando o pobre do ovo era execrado publicamente como causador de malefícios vários, que iam desde o aumento do colesterol até espinhela caída.

E descobri que não há o menor problema em consumir ovos diariamente; pelo contrário, comer dois ovos supre cerca de 30% da necessidade diária de proteína que o nosso organismo precisa diariamente. Ah, e ovo não engorda coisa nenhuma, como nos fizeram acreditar durante algum tempo.

Vegetais

Há muito tempo introduzi os vegetais na minha alimentação. São fonte de fibras, proteínas, vitaminas. Consumo vegetais praticamente todos os dias e você que me lê deveria fazer o mesmo, pois, além de tudo, são alimentos muito baratos, principalmente quando estão na safra.

Mais do que alternativa alimentar, os vegetais deveriam ser considerados como base da nossa alimentação.

Feijão com arroz, por exemplo. São vegetais e, juntos, compõe metade de uma refeição, que pode ser complementada com ovo e um ou dois vegetais. Se tiver uma carninha, desce bem, mas se não tiver ninguém vai morrer por causa disso.

Batatas, cenoura, vagem, quiabo, repolho, abóbora, berinjela, couve, tomate, abobrinha, aipim (mandioca) são complementos nutritivos e saudáveis, e deveriam estar presentes cotidianamente na mesa dos brasileiros.

Isso, sem falar nas frutas, que podem, muitas vezes, substituir uma refeição. Faço isso com frequência e janto, por exemplo, um “prato” composto de manga, banana, caqui (quando está na época), melancia, laranja, tangerina etc. E fico feliz e contente.

Portanto, meus caros, preocupem-se menos se está faltando carne bovina na sua mesa. Não é um drama e o mundo não vai acabar por causa disso.

