Estadão diz que reforma trabalhista reduziu desemprego

O Estadão está preocupado porque o “líder em todas as pesquisas”, na sua visão, “esconde” seu “verdadeiro plano para a economia”. O jornalão que chamou de “escolha difícil” votar em Jair Bolsonaro ou em Fernando Haddad acusa Lula de se “esquivar” de “empresários” e “outros agentes econômicos” (banqueiros).

O jornal se queixa de Lula enviar emissários que não estariam “esclarecendo” a esses “agentes econômicos” quais seus planos para a economia…

Que “esclarecimentos” o jornal quer? Aliás, o editorial em tela sugere que andou conversando com esses “agentes econômicos” e se propôs a transmitir suas inquietudes. Então, que tal o Estadão “esclarecer”?

Estadão diz que “a sociedade” quer saber quais são os planos econômicos de Lula. E o jornal cita “estudos” que comprovariam essa “redução” do desemprego, pois o que se sabe é que o que essa “reforma” produziu mesmo foi subempregos.

Agora, atente para este trecho do editorial histérico do vetusto periódico:

— Para plateias mais simpáticas à sua candidatura, o petista prometeu que, caso seja eleito, ‘não haverá teto de gastos’ porque, segundo ele, os pilares da responsabilidade fiscal se prestam a ‘garantir dinheiro a banqueiro’. Lula também já disse ser favorável à revogação da reforma trabalhista, em boa hora aprovada no governo de Michel Temer e que foi capaz de reduzir o desemprego no País, como demonstram estudos acadêmicos sobre o tema.

Os “pilares da responsabilidade fiscal” são o teto de gastos implantado por Temer e que condena o Brasil a não crescer nunca, pois impede o país de investir mais em qualquer área, inclusive Saúde e Educação. Por conta desses “pilares”, o país vive uma estagflação.

Já sobre a reforma trabalhista, criada também por Temer, a sociedade brasileira IMPLORA ao jornal que cite um mísero estudo que diga que a reforma trabalhista reduziu o desemprego. E aproveite para mostrar algum “estudo” que negue que essa “reforma” instaurou o subemprego no país e precarizou como nunca o trabalho assalariado.

Como se vê, o jornalão deve ao país muito mais explicações que Lula, pois o regime que está aí é produto da histeria do Estadão e do resto da dita “grande mídia”, um aglomerado de magnatas que construíram impérios de comunicação com impostos que lhes foram doados pela ditadura militar.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

