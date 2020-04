Eu sal, você doce

No Brasil de Bolsonaro não existe a ciência e a pesquisa, tudo é na base da política, da radicalização ideológica, da doutrina dualista que divide a sociedade entre a luz e a sombra, o bem e o mal, a esquerda e a direita, entre nós e eles.

Com esse discurso maniqueísta e covarde, Bolsonaro vai se eximindo de responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa. Usa a tática de culpar o outro para fugir às suas obrigações e iludir parcela pouco inteligente da população.

Parasita no mais amplo sentido da palavra, viveu e criou seus filhos às custas do Estado, praticando os golpes mais baixos e vulgares na prateleira da corrupção.

Presidente eleito pelo ódio e preconceito, sua gestão é desastrosa e perniciosa em todos os sentidos, desde a sua congênita incompetência às influências secretas, misóginas e hierárquicas que habitam o submundo de seu mandato.

O comportamento irresponsável de Bolsonaro no meio de uma pandemia, a falta de empatia, a incapacidade de sentir compaixão, reforça o diagnóstico de sua sociopatia.

Não bastasse o quadro de transtorno de personalidade antissocial, Bolsonaro e seus filhos estão cercados por agentes do crime organizado por todos os lados. Desde os depósitos bancários de Queiroz à morte sinistra do policial militar Adriano, os urubus passeiam à tarde inteira sobre o condomínio da Barra.

A pauta do momento é a eficácia do uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus para pacientes em fase inicial da doença. A hidroxicloroquina entrou no debate quando Donald Trump levantou a possibilidade de o remédio ser eficaz contra o Covid-19. O que se lê na bula é que o remédio tem severos efeitos colaterais.

Sem nenhuma base científica, Bolsonaro virou representante comercial do remédio Reuquinol que tem cloroquina na sua composição, fabricado por um laboratório brasileiro de um empresário bolsonarista.

O pior governo da história tem de cair por renúncia, impeachment ou hospício, não merecemos a discussão e a bravata infantiloide de moleques apostando em disputas como Uip x Kalil.

