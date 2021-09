“Eu vi um Brasil em Nova Iorque”

Apoie o 247

Clube de Economia

“Bye bye Brasil” é um filme marcante sobre a mudança da realidade brasileira, com a disseminação da TV, e a consequente urbanização da cultura brasileira, principalmente, por causa do monopólio de redes nacionais de TV. Este filme de 1980, do cineasta Cacá Diegues, retrata o surgimento de um novo país forjado pelas redes de TV que, porém, guardava pouca similaridade com o Brasil miserável dos cantões do Brasil profundo.

A música tema composta por Chico Buarque, Roberto Menescal e Dominguinhos chamava atenção para esta constatação, descrevendo um país real que estava sucumbindo a uma aculturação por meio de um novo desenho de Brasil, veiculado pela TV. Daí havia um Brasil na TV que não se via em nenhum outro lugar. Na música essa constatação aparece na frase: “Eu vi um Brasil na TV!"

Tanto a música quanto filme são obras primas! Que nos chamaram a atenção para uma verdade cada vez mais indisfarçável, de que há um Brasil forjado por interesses escusos a despeito da realidade nua e crua.

PUBLICIDADE

Lamentavelmente, temos visto isto, reiteradamente.

E agora mesmo estamos vendo isto em Nova Iorque.

PUBLICIDADE

Primeiro, estamos vendo um Brasil burlesco, onde o Presidente é apresentado como único líder das democracias modernas que não se vacinou contra o covid, e que, por isso, tem de entrar no hotel pela porta dos fundos; e tem de comer pizza do lado de fora da pizzaria porque, por falta de vacina, não pode adentrar ao recinto; e constrange uma churrascaria a construir um puxadinho para que o Presidente possa comer com sua entourage, uma vez que ele não pode entrar, normalmente, em nenhum dos estabelecimentos sob pena de levá-los a quebrar a lei da cidade.

Segundo, estamos vendo o Brasil grotesco, onde um ministro de Estado da República Federativa do Brasil reage a protestos fazendo gesto obsceno aos protestantes.

PUBLICIDADE

Terceiro, estamos vendo o Brasil factoide, com ranço neonazista, eivado de imprecisões, em relação a todos os dados apresentados, anunciado no discurso do Presidente, na Assembleia Geral da ONU, que volta a fazer apologia ao tratamento precoce do covid, mesmo diante do escândalo patrocinado pelas denúncias ao convênio de saúde que, segundo tais denúncias, sob acordo com o Presidente, realizou experiências não consentidas de tratamento precoce, com cobaias não Informadas, com a presumida supressão dos dados e das mortes, à La Josef Mengele.

Pois é, estamos vendo o Brasil que sofremos sendo, escandalosamente, detratado, oficialmente, tornando-nos em escárnio para o mundo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.