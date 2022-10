Ex-bolsonaristas aderem a Lula; nenhum ex-petista adere a Bolsonaro

Apoie o 247

No domingo, 2 de outubro, 57 milhões de brasileiros votaram em Lula, 51 milhões em Bolsonaro e 10 milhões nos demais candidatos.

Esses dez milhões vão decidir quem será o próximo presidente da República.

A campeã desse grupo, Simone Tebet, 5 milhões de votos, já declarou voto e vai fazer campanha com Lula.

Ciro Gomes, o segundo, com 3,5 milhões, acompanhou o partido no apoio a Lula.

Bolsonaro não recebeu apoio de nenhum dos candidatos derrotados. Nem de político algum fora da sua bolha de direita.

Levando-se em conta que dificilmente os que votaram em Lula ou Bolsonaro vão mudar de ideia daqui até o dia 30, a disputa se concentra nos eleitores de Simone e de Ciro.

Lula tem que ir, nos poucos dias de campanha que restam, aos estados onde Simone e Ciro tiveram mais votos para conquistar esses eleitores.

No caso de Ciro, foi no Ceará.

Simone teve mais votos em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Se os votos válidos no segundo turno forem iguais aos do primeiro - 119 milhões - quem tiver no mínimo 59 milhões será o vitorioso.

Faltam 2 milhões para Lula (20% dos 10 milhões em disputa) e 8 milhões (80%) para Bolsonaro.

Quem tem mais aliados dentre seus ex-opositores, costuma ganhar o segundo turno.

Ex-bolsonaristas, ex-eleitores de Ciro e de Simone têm declarado voto em Lula, mas nenhum ex-petista ou ex-eleitor de Ciro e de Simone declarou voto em Bolsonaro.

