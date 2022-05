Ex-eleitores de Moro garantem vitória de Lula

"Quem ganhou mais com as renúncias de Moro e de Doria foi Lula", analisa Alex Solnik edit

O cineasta José Padilha, diretor de “O Mecanismo” e um dos maiores admiradores do ex-juiz Sergio Moro até 2019 escreveu ontem em seu Twitter:

“Se ficar entre Lula e Bolsonaro, voto no Lula”.

Ele parece não ser o único ex-eleitor de Moro que agora opta pelo ex-presidente, e não por Bolsonaro, apesar da maior identidade ideológica entre o ex-juiz e o atual presidente.

O Datafolha de ontem revelou crescimento de cinco pontos percentuais de Lula em relação ao Datafolha de março: de 43% para 48%.

Bolsonaro foi de 26% para 27%.

Ciro, de 6% para 7%.

Simone Tebet, de 1% para 2%.

Nulos, de 6% para 7%.

Indecisos, de 2% para 4%.

De onde vieram os cinco pontos percentuais de Lula?

Na pesquisa de março, Moro, com 8% e Doria, com 3% ainda eram candidatos.

Os 11 pontos percentuais que detinham foram para: Lula (cinco), indecisos (dois), Bolsonaro (um), Ciro (um), Tebet (um) e nulos (um).

Quem ganhou mais com as renúncias de Moro e de Doria foi Lula, embora ambos sejam anti-lulistas. E foi Moro, com seus 8%, quem ajudou mais Lula a alcançar 54% dos votos válidos no primeiro turno.

Moro, que em 2018 impediu a vitória de Lula, em 2022 assegura a vitória de Lula.

O Datafolha mostra que 1) eleitores de Moro e de Doria tendem a optar por Lula, quando a outra opção é Bolsonaro; 2) o que prova que a ideologia dos candidatos não é o que pesa mais na escolha do eleitor e 3) ex-eleitores de Moro e de Doria rejeitam mais Bolsonaro que Lula.

O mundo dá voltas.

