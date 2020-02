Excluir e segregar - a práxis de uma nova ditadura

Quem são os “novos brasileiros” que "nasceram" após o golpe de 2016? Ano histórico em que atiraram nas costas da REPÚBLICA DEMOCRÁTICA. Hoje as pedaladas são reais e em torno de bilhões.

A abstinência de Educação é a primazia da hora. O ensino está sendo direcionado à uma elite, e desmontado para a grande maioria da população. A situação está se tornando insustentável. As pessoas estão se transformando em "robôs" que cumprem ordens através de um serviço de telemarketing impiedoso que anuncia cortes de serviços básicos como luz, água, internet e etc com apenas 09 dias de atraso – o que leva seres humanos à desesperança e a baixa-auto-estima.

Há um treinamento para liquidificar pessoas que nem sequer possuem as garantias de outrora; e tantas outras pessoas acreditam que o ex-presidente Lula é um criminoso; elas estão ”cegas”, e dominadas pela ONDA FASCISTA que está assolando o país.

Excluir e segregar se tornou a nova práxis que separa o joio do trigo (às avessas). Por exemplo, sob forte emoção um agente da lei poderá atirar em alguém que ele supõe ser um agente da não lei, e, então, o todo poderoso Judiciário deverá isentá-lo de qualquer dolo ou culpa.

Em todos os lugares e sob todos os olhares nos quais escutávamos os sussurros e gemidos dos preconceitos: hoje ouvimos (os urros) de esta forma pestilenta de conceituar algo ou alguém.

Ainda bem que ainda existem escritores que assim como certos médicos; podem oferecer o unguento da Cultura para os necessitados de alumiação. No entanto a medicina do corpo vem sendo barbaramente atingida pela tal onda supracitada: Já vi profissionais ministrando remédios que causaram o óbito de seus pacientes, e que nem por isso foram penalizados.

Já tive a oportunidade de presenciar pacientes psiquiátricos sendo submetidos ao que denominei de Corte marcial, e pude assistir estes mesmos médicos caçoando desse gênero de pacientes.

Saber que o regente do país; o rege usando a batuta da segregação e do desamor - me torna cada vez mais convicta - de que há um novo sinônimo para o vocábulo ágape: resistência.

“Culpem os adversários dos crimes que vocês praticam, pois a massa acredita.”

HITLER

#LEIABRAZILEVIREBRASIL