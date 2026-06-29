Falta de transparência no transporte público de SP

Reportagens recentes revelaram mais uma bomba no governo Tarcísio de Freitas, desta vez, na gestão do transporte metropolitano, o que inclui Metrô, CPTM e ônibus intermunicipais da antiga EMTU. O governo estadual não apenas abriu mão de gerenciar esse enorme sistema, como também deixou de fiscalizar a operação de bilhetagem desses três modais, que, juntos, movimentaram mais de R$ 5 bilhões desde 2020.

O governador simplesmente terceirizou para uma associação de empresas o manejo de todo esse sistema de transporte sobre pneus e trilhos. Trata-se da Associação de Apoio e Estudos da Bilhetagem e Arrecadação, a Abasp. E, poucos meses após sua criação, a entidade contratou a empresa Autopass para gerenciar a bilhetagem, por meio do cartão TOP.

Isso tudo de mão beijada, sem concorrência. O grande problema é que ao menos 29 pessoas estão, ao mesmo tempo, em cargos-chave na Abasp e na Autopass, por meio de uma teia de relações reveladas pela imprensa. Ou seja, estão dos dois lados do balcão. E isso é um problema grave.

Significa que o grupo contratou a si mesmo, sem licitação, para gerenciar bilhões de reais pagos pela população. A maioria dos nomes em questão são ligados a famílias tradicionais, que dominam o transporte metropolitano de São Paulo há décadas. Tudo sem licitação e nas barbas do governo estadual.

Essa absoluta falta de transparência chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em julho, o TCE questionou a falta de licitação nessa operação bilionária. Os conselheiros do tribunal estão analisando as contas do grupo com o apoio do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda.

Ao comentar sobre o escândalo em uma entrevista recente, o especialista em mobilidade urbana Rafael Calábria resumiu a situação da seguinte forma: “a bilhetagem é o controle do recurso. Quando o empresário se apropria do recurso que deveria ser público, é muito grave. É parte das caixas-pretas do setor. No caso da Abasp, eles próprios fazem a divisão. É um controle privado do serviço. O Estado não controla nada, não há nenhum dado aberto sobre isso”.

Questionada pela imprensa, a Abasp não comenta o assunto e esconde os valores, alegando “confidencialidade”. O governo do Estado lava as mãos: afirma que, como repassou a operação, é tudo de responsabilidade privada. E, apesar dos valores escondidos, tem o desatino de garantir que “respeita os princípios da legalidade e transparência”.

Se tudo vai bem, como eles dizem, por que um sistema que movimenta bilhões de reais e atende milhões de passageiros segue cercado por tantas dúvidas e tão poucas respostas? Transparência não é apenas cumprir exigências formais. Transparência é permitir que a sociedade saiba quem toma as decisões, quem se beneficia delas e como os recursos são administrados.

O transporte público é um serviço essencial. Todos os dias, trabalhadores, estudantes e aposentados pagam suas passagens acreditando que os recursos arrecadados serão administrados de forma responsável e em benefício da população, buscando a melhoria contínua do sistema. Eles têm o direito de saber para onde vai esse dinheiro e quem está controlando sua distribuição.

Quando informações são protegidas por cláusulas de confidencialidade, quando contratos bilionários são firmados sem concorrência e quando os próprios órgãos de controle apontam a necessidade de esclarecimentos, é natural que a desconfiança aumente.

Para além da existência de uma possível irregularidade, é grave o problema da falta de transparência em alguns setores do governo Tarcísio. São segredos que se acumulam, guardados a sete chaves, que impedem a sociedade de verificar se tudo está sendo feito corretamente. Um governo comprometido com o interesse público deveria ser o principal interessado em abrir essas caixas, não se esconder atrás delas. Tem caroço nesse angu.