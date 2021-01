O calendário mudou! Eu deveria começar desejando feliz ano novo, afinal, estamos em 2021.

Contudo, o ano começa com o presidente avisando que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada em relação a isso.

Pior, é que não dá nem para dizer: o piloto sumiu! Por que nós nunca, desde a sua eleição, tivemos piloto, aliás, essa fala só atesta o que vimos dizendo desde 2016: que nos golpearam, politicamente, para nos destruir como país e como nação.

O presidente disse que a culpa é dos governadores e da imprensa.

O fato é que este anúncio do presidente não nos leva para 2021, mas, sim, para, pelo menos, duas décadas atrás. Desculpe-me, não dá para dizer feliz retrocesso ao ano 2000!

Além do mais, o ano de 2021 só vai se tornar novo, de fato, quando a vacinação começar, como já está acontecendo em mais de 40 países. Para estes sim, o ano novo começou!

Quando começará para nós?

Só Deus sabe! De verdade, começará para os ricos, já que alguns laboratórios estão importando vacina da Índia para satisfazer a necessidade da elite que deu o golpe de estado.

Para nós, os demais, talvez, comece alguma coisa daqui há meses. Falta vacina e seringa.

A incompetência do general ministro da Saúde é a prova consumada do tipo de formação que a elite militar tem no Brasil, e do que as forças armadas vieram a ser.

O presidente disse que não pode fazer nada, que, inclusive, a culpa não é dele.

E nós, o que podemos fazer? Por quanto tempo viveremos assim, quanto mais toleraremos isso?

Do que vamos morrer: de covid, de fome, de miséria, de violência estatal ou para-estatal?

Já que parece que vamos morrer de qualquer jeito, por que não morrer de revolução?

Bom... pelo menos poderíamos pensar em como parar o país, até que o presidente e seu vice renunciem!

