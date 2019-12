Feliz 2020, querido Brasil!

Sociólogo Emir Sader diz que "o Brasil passou a ser um país infeliz, mais injusto e desigual que nunca" em 2019 e deseja que "em 2020 os brasileiros possamos recuperar a esperança, com Lula circulando por todo o País". "Precisamos encontrar as vias para, no prazo mais curto possível, terminar com os maltratos que o Brasil sofre nas mãos de quem o odeia" edit

O nosso querido Brasil tem sido muito maltratado. Um golpe retirou-o das mãos de quem os brasileiros haviam decidido que seguirá dirigindo-o e, mediante a ruptura da democracia, colocaram nas mãos dos que defendem não os interesses da maioria dos brasileiros, mas de representantes de banqueiros, que concebem o país como um banco.

O país passou a ser depredado, degradado, expropriado de bens comuns, viu serem excluídos dos direitos a milhões e milhões de brasileiros. O Brasil passou a ser um país infeliz, mais injusto e desigual que nunca, apropriado diretamente pelos mais ricos, que se tornaram ainda mais ricos, enquanto os mais pobres ficaram ainda mais pobres.

Os brasileiros passaram a ter vergonha dos seus governos, a ser agredidos e ofendidos por eles e por suas polícias e porta vozes. Os brasileiros deixaram de ter governos que os representam, que dialoguem com eles, que os ouçam, que atendam suas reivindicações.

Muitos brasileiros caíram no desespero, vivem o presente como se vivessem um pesadelo que não termina nunca. Cada novo dia é um novo dia de sofrimento, de falta de emprego, de falta de direitos, de insegurança, de falta de governantes a quem apelar.

Vão se sucedendo anos de infelicidade, desde 2015 e 2016. Ninguém consegue imaginar como pode ser o Brasil no novo ano, menos ainda como poderia viver mais anos com um governo como esse.

Cada vez mais brasileiros não querem mais esse governo, mas nao vem como é possível nos livrar-nos dele. A liberdade do Lula foi o momento de maior alegria e nos trouxe mais esperança. Porque Lula representa o momento mais importante e o mais feliz que vivemos. Quando nos orgulhamos do nosso governo, quando ele nos representava, nos ouvia, falava conosco, era o nosso governo.

Sua prisão foi o golpe mais duro que nos impuseram. Ter o nosso maior líder nas mãos daqueles chacais, era muito duro para nós. Enquanto o pior das pessoas assaltava o governo e passou a ocupar a presidencia do pais, quem deveria estar la, quem teria vencido as eleições no primeiro turno e poderia estar comandando a reconstrução do nosso querido Brasil, estava preso e condenado sem provas.

2019 foi um ano terrível para o Brasil. Se deu continuidade à destruição do que de melhor havíamos construído, com governos eleitos democraticamente pelo povo. Nos agrediram, nos ofenderam, nos reprimiram, nos expropriaram de nossos direitos, degradaram o nome de nosso país no mundo. Governaram com mentiras, como milicianos, como bandidos, defendendo-se das acusações de corrupção e da morte de Marielle, tratando de se safar das provas evidentes de quem está no cargo e dos seus filhos, que agem sem nenhum decoro.

Quem os colocou lá são os que continuam enriquecendo pela apropriação de bens públicos indevidamente privatizados. Sao os fanáticos, os que misturam religião com política, os que não se importam com o Brasil, com os brasileiros, com a democracia e com o povo.

Que em 2020 os brasileiros possamos recuperar a esperança, com Lula circulando por todo o Brasil, voltando a conversar cara a cara com todos nós, falando, ouvindo, conversando. Que possamos voltar a vislumbrar os caminhos pelos quais possamos voltar a ser felizes. O que o querido Brasil precisa, nós sabemos, já vivemos e queremos voltar a viver. Lula nos recorda sempre isso. Precisamos é encontrar as vias para, no prazo mais curto possível, terminar com os maltratos que o Brasil sofre nas mãos de quem o odeia. Que 2020 seja um ano de esperança para o nosso querido Brasil!