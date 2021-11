Feliz dia da consciência negra!

Apoie o 247

Clube de Economia

Tem jongo “pra” ver

A minha africanidade dançar

Maculelê, um tom de resistência

Atabaque e ganzá.

O tambor vai bater

O toque da mironga, a quizomba, o ilá do orixá

O Ilê Aiyê, sou banto, sou nagô

Capoeira.



Cadê Zumbi? Foi pro canavial

Cadê Zumbi? Foi pro canavial

Quando ele voltar de lá, ele vai guerrear

Ele vai libertar, o céu vai clarear

E o seu povo de fé, reino do Daomé

Recebe o seu axé na luz do candomblé



Tem jongo “pra” ver

A minha africanidade (dançar)

Maculelê, um tom de resistência

Atabaque e ganzá.

O tambor vai bater

O toque da mironga, a quizomba, o ilá do orixá

O Ilê Aiyê, sou banto, sou nagô

Capoeira.



Eu quero ouvir o toque do timbal

Eu quero ouvir o toque do timbal

Quando o ogã tocou, o culto anunciou

Sinhô demonizou. O ifá sincretizou

A santa é Oxum, guerreiro é Ogum

E não há mal nenhum louvar no baticum



Falo de ancestralidade, à luz da verdade e à sombra da dor.

A cruz de um navio negreiro rumo ao cativeiro e de lá ecoou.

O som de um grito oprimido, um choro contido no açoite do algoz.

Recorte de historicidade, colonialidade cristã e feroz.

Eu também fui realeza, mas a minha nobreza a estrutura negou.

Apagaram a minha cultura, a reza que cura na força do amor.

Eu estou em todo canto, sou preto, sou tantos de norte ao sul.

Sou rock, sou blues, sou batuque, sou jazz e sou groove, bossa e caxambu.

Mas podem me chamar de samba, de roda, de bamba, fundo de quintal.

Sou verso, sou dor, sou poeta, a paz é a minha meta, a paixão meu carnaval.

Eu nunca clamei por vingança, a minha esperança eu abrigo na luz.

No sonho do preto menino, que o olhar do assassino não vê um Jesus.

Deus sabe o suor que eu emprego, mas eu não arrego pra mito nenhum.

Eu canto, eu danço, eu rezo, seu ódio eu desprezo, oxalá é só um.





Música: Um tom de resistência

Composição: Nêggo Tom:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.