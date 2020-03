FHC, a unanimidade, recolheu o discurso de guerrilheiro. Não se passa para um país polarizado

"Não por acaso Fernando Henrique passou batido por tantos escândalos quantos esteve envolvido. Foi assim na malfadada história daquele DNA e no apartamento da Avenue Foch, em Paris", diz a colunista Denise Assis, sobre as falas de FHC no presente momento político do país edit

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia - Cristo passou pela terra. Não obteve unanimidade. FHC, sim. O que ele fala a mídia aplaude. E o que a mídia sinaliza, ele segue. Com isto, em vários momentos cruciais as suas “diabruras” foram poupadas. Foi assim quando desrespeitou a Constituição que proibia a reeleição. E ele não só rasgou a Carta, como usou a manobra em proveito próprio. Ninguém achou nada demais.

Conspurcou a mesma Constituição que em artigo de hoje - em que cita o ex-presidente da Câmara, Ulysses Guimarães -, ele aponta que não deve ser desrespeitada. E, como medida “preventiva” em sua citação, destaca: ‘alterá-la por meio de emenda, sim desrespeitá-la, jamais’. Não houve nunca quem quisesse saber por que meios ele conseguiu aprovar aquela emenda. Investigar, para quê? E assim eles vão vivendo de amor.

Não por acaso Fernando Henrique passou batido por tantos escândalos quantos esteve envolvido. Foi assim na malfadada história daquele DNA; no apartamento da Avenue Foch, em Paris... E, o que dizer da Lava-Jato, processos nos quais ele e seus amiguinhos: Aecinho, Serrinha e Aluysinho foram poupados? Como esquecer da transcrição da Vaza-Jato, em que o ex-juiz ordena que o deixem de fora?

E deixam. Sempre deixam. Sem carisma que justifique tanta bajulação, FHC sabe como ninguém sentir o pulso dos rumos da mídia. Por isto no carnaval resolveu gritar mais alto que o som dos bumbos das baterias momescas, contra a ameaça de um golpe desenhado pelo general Heleno e amplificado pelo seu tresloucado chefe, o presidente. Leu cedo os jornais e resolveu sair na frente, esperneando – desta vez com razão – contra a aventura anunciada por vídeo pseudonacionalista. “Melhor gritar enquanto se tem voz, mesmo no Carnaval, com poucos ouvindo".

Porém, tão logo viu a turma do “deixa-disso” (com Rodrigo Maia ecoando lá dos salões europeus, e Davi Alcolumbre do seu reduto acreano) entrar em campo, recolheu o discurso. Com certeza passou os olhos antes nos jornalões. Constatando que baixaram o tom nos seus editoriais, reformulou sua fala.

Mais que depressa despiu-se da fantasia de guerrilheiro e agora pede: ‘precisamos, como nação, de mais tranquilidade’. Falar de impeachment, agora, no seu entender, não convém. ‘Ele desgasta os Poderes e deixa mágoas de difícil superação’. Disso sabemos nós, FHC.

De volta ao regaço de sua poltrona bergère, FHC se “recompõe”. Afônico e de posse novamente do seu discurso “do meio”, não vamos certamente contar com sua presença no dia 18, nos atos convocados contra a ameaça de uma ditadura e em defesa das “instituições democráticas”. Ele não se passa para esse povo “polarizado”. Vai acompanhar a cobertura da mídia. FHC, já sabemos qual o lugar que lhe reserva a história. Faz o seguinte: recolha-se e pede um chá. Seu tempo passou.