First Mile é o elo entre Bolsonaro e o 8/1

O alvo da operação de busca e apreensão em endereços de Alexandre Ramagem não é somente o ex-diretor da Abin. A PF quer confirmar, com provas concretas, se Bolsonaro usou o First Mile na tentativa de golpe de estado de 8/1.

Um relatório da PF, publicado pelo repórter Gabriel Mansur, no Jornal do Brasil, a 23/10/2023, lista o monitoramento de autoridades, em especial ministros do STF pelo First Mile como “um dos atos preparatórios” da intentona, ao lado do bloqueio de rodovias, dos acampamentos em frente aos quartéis, do financiamento de atos antidemocráticos, da bomba no aeroporto e da tentativa de invasão da sede da PF.

O relatório afirma que o ex-presidente foi além dos meros atos preparatórios “e efetivamente tentou dar um golpe de estado”.

Se a hipótese da PF for corroborada com provas, ficará estabelecido o elo entre Bolsonaro e o 8/1.

O elo que faltava.

