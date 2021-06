Fogo na labareda

Desceram correndo o cabo e o soldado de revólveres engatilhados, ajoelharam-se no asfalto, e apontaram as armas de fogo – para o fogo. Quando perceberam que não se tratava de um atentado à ordem pública, mas de uma combustão espontânea, levantaram-se e fizeram, de um jeito meio abestalhado, continência um para o outro. Ah, se fosse só a tensão política no Brasil… edit