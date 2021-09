Fome em Nova York

Apoie o 247

-Não me deixam comer em restaurante? Mas como? Esse não é o país da liberdade?

-Liberdade para todos, sr. Presidente. Não se vacinar fere a liberdade de todos de não pegar a covid, disse o assessor.

- Palhaçada. Isso deve ser invenção desse comunista do Biden. Na época do Trump era diferente. Os comunistas estão tomando o poder. Ainda bem que tiramos o Brasil do abismo do socialismo.

-As estatísticas mostram o contrário...

= Quer ser demitido, rapaz? Que estatísticas? Feitas por quem? Pelo Lula?

- Desculpe presidente, mas o pessoal tá com fome. Onde vamos comer?

- Vamos comer na rua. Sou uma pessoa simples. Vamos comer hot-dog, pizza, churros, essas coisas. Coisas do povo.

- Quem dera o povo estivesse podendo comer isso no Brasil, murmurou o assessor.

- O Eduardo sabe fazer hambúrguer. A gente pede pra ele.

- O Eduardo se vacinou. Ele está no restaurante.

- Você também se vacinou, né? Vai, traíra, vai. Vai comer no restaurante.

- Queria ir ao teatro. Vacinados podem e a Broadway reabriu.

- Vai, teatro é coisa de viado, mesmo. Ainda bem que tá acabando no Brasil e se depender de mim a cortina desce pra nunca mais subir. Eu gosto de concerto de banda de fuzileiros, de desfile militar, de troca da guarda. Isso, troca da guarda. Vamos ver. Vê ai onde tem.

- É na Inglaterra, presidente. É longe.

- Puxa, estive ontem com o Boris, podia ter pedido pra ele fazer pra mim.

Outro assessor entra.

- Estou vendo aqui presidente. Seu discurso deu o que falar.

- Eu sabia...

- Falar mal...

-Mas falam de mim. Inveja pura. Eles bem que gostariam de viver no Brasil que eu transformei. Deus, pátria, família e muito mais. Agora o Brasil é outro. Estamos resolvendo todos os problemas e o povo está comigo.

- O senhor já viu as pesquisas?

- Eu não vejo pesquisas. Eu cago pras pesquisas.

-E o problema da Covid ainda está grave, presidente. O senhor devia dar o exemplo, insistiu o primeiro assessor.

- Eu dou. Tomem cloroquina. Eu tomei. Estou aqui, olhem pra mim.

- Não sei se é exemplo bom pra passar, presidente.

- O povo me ama.

- Nem curralzinho mais tem, presidente. Cadê aquele povo todo? Morreu de covid?

- Onde você aprendeu a fazer tanta pergunta? Imagina, eles estão ali esperando a melhor hora para reaparecerem. Eles vão saber quando eu der o ...

- Golpe? Ataque de nervos, der pra trás?

- Chega. Você está me provocando e não tenho mais tempo pra isso. Vai ficar aqui na suíte sem comer. Não tem noção do perigo.

- É a fome presidente. Se o senhor liberar quem se vacinou pra comer, vamos ficar mais tranquilos.

- Ok, estão todos liberados, mas só aqueles que se vacinaram.

De repente todos saíram correndo. Nem o Queiroga ficou. Com o dedo do meio em riste ele disse saindo do quarto, “ aqui pra fome, ó!”

E Bolsonaro ficou sozinho.

Entrou no quarto de dormir..

- Michelle. Michelle, até você, Michelle ?

E ficou perambulando pelo quarto vazio.

Deve ter um pedaço de pizza de ontem por aqui.

