Nos dias 29 de maio e 19 de junho milhares de pessoas saíram às ruas para denunciar o genocídio em curso, pedir vacina já e soltar o grito: Fora Bolsonaro, já. A triste marca de 500 mil mortes tem um responsável: Jair Messias Bolsonaro, um genocida que precisa ser afastado da Presidência da República.

O 29M e o 19J foram potentes, criativos e carregados de simbologia, pois o povo superou o receio de se contaminar e resolveu sair de casa, usando máscara de proteção, álcool em gel e mantendo o distanciamento, para enfrentar o vírus Bolsonaro. A quantidade de atos e o número de participantes, aos milhares, é uma demonstração de que existe uma maioria no país disposta a enfrentar o governo da morte e defender a vida. É um recado para o Parlamento de que não se pode esperar outras 500 mil mortes para dar início ao processo de impeachment ou esperar as eleições de 22 para pôr fim ao governo Bolsonaro.

O número de pessoas indignadas com o governo Bolsonaro tem aumentado a cada grande manifestação. No dia 29 de maio, mais de 420 mil pessoas estiveram nos protestos, em 213 cidades do Brasil e outras 14 de diversos países. Na manifestação de 19 de junho, 750 mil pessoas em 427 participaram de atos realizados no Brasil e em 17 países no exterior. E está sendo organizada outra grande manifestação para o dia 24 de julho. Mais uma vez o povo vai gritar pela aceleração da vacinação em massa, auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia, em defesa da vida do povo negro, contra a violência de gênero, contra os cortes da educação e habitação, por emprego e renda.

Em paralelo à organização de mais um dia de protestos pelo fim do governo Bolsonaro, um superpedido de impeachment contra o presidente será protocolado na Câmara dos Deputados no próximo dia 30 de junho, às 14 horas. O documento, que será apresentado por partidos, parlamentares de esquerda, centro, direita, entidades, movimentos sociais e populares, entre eles a Central de Movimentos Populares (CMP), além de pessoas físicas, unifica os mais de 120 pedidos de afastamento do presidente já protocolados na Câmara dos Deputados.

Temos a tarefa de enfrentar e combater, ao mesmo tempo, o coronavírus e Bolsonaro, que tomou de assalto o governo federal e está colocando em curso um projeto ultraneoliberal, autoritário e fascista, sustentado por militares, grupos milicianos, agronegócio, pela burguesia e pelo aparelhamento das instituições do regime democrático.

Adotando teoria do negacionismo, o governo Bolsonaro não só deixou de tomar medidas de enfrentamento recomendadas por especialistas e adotadas em praticamente todos os países, como sabotou o isolamento social, o uso de máscaras, provocou aglomerações, além de não promover medidas adequadas de proteção social das famílias vulneráveis, como o auxílio emergencial de ao menos R$ 600.

Investiu milhões de reais em medicamentos comprovadamente sem efeito para o tratamento da Covid-19. Atacou a eficácia de vacinas e retardou a compra no momento adequado. Agora surge a revelação de um grande esquema de corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin, a um valor de 1000% a mais que o valor oferecido no início.

A sociedade perdeu a paciência com um presidente que vive organizando motociatas, gastando dinheiro público e zombando da dor, desespero e luto dos parentes e amigos das mais de 500 mil vidas perdidas, ignorando a ciência e as orientações que a maior parte dos países do mundo seguiu.

Diante disso, para evitar um abismo sem precedente na história do Brasil, diferentes setores da sociedade civil, incluindo movimentos populares, sociais, mulheres, negros, juventude, frentes, partidos, artistas e intelectuais, estão se unindo e organizando um amplo movimento de mobilização nas ruas e redes, pelo impeachment de Bolsonaro.

Alertamos que se o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e a maioria dos deputados se negarem a aprovar o impeachment, também serão cúmplices dos crimes praticados e responsáveis por manter um genocida na Presidência. Os 15 milhões de desempregados, os 19 milhões de famintos, as milhares de mortes, tudo isso será lembrado nas urnas. A hora de barrar Bolsonaro chegou. É agora. Nas ruas e nas redes. Fora Bolsonaro. Impeachment, já!

