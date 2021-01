Setores da direita defendem o impedimento de Bolsonaro, mas com a manutenção de Paulo Guedes de maneira a permitir que ele implemente todas as políticas neoliberais com as quais se comprometeu. Sendo assim, não basta tirar Bolsonaro; é preciso que Paulo Guedes e os militares saiam também edit

Por desenvolver políticas que incentivam a propagação da covid-19, sob a falsa alegação de que está defendendo empregos e a atividade econômica. Diversos economistas, mesmo muitos liberais, afirmam que a saída da crise econômica se daria de maneira mais rápida se o país tivesse feito um isolamento social eficiente.

Por tentar abrir as terras indígenas ao garimpo, o que faria com que territórios de grupos étnicos indígenas que nunca tiveram contato com não indígenas ficassem expostos aos feitos da covid-19. Isso poderia causar o extermínio desses grupos porque essa população não tem anticorpos para combater doenças incomuns em indígenas.

Por demitir, em plena pandemia, ministros da saúde que se recusaram a ministrar medicamentos no combate à covid-19, cujo uso no tratamento contra essa doença não possui nenhuma eficácia cientificamente comprovada.

Por nomear como ministro da saúde um general que nada entende de saúde porque este se sujeitou a recomendar a utilização de medicamentos ineficazes como “tratamento precoce” para combater a pandemia.

Por contrariar as políticas de combate à covid-19 implementadas por estados e municípios, publicando decretos que ampliavam o número de atividades essenciais que poderiam funcionar durante a pandemia. Esses decretos causaram confusão e desinformação junto ao povo brasileiro.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

Por dificultar o repasse de verbas para estados e munícipios combaterem a pandemia, chantageando governadores e prefeitos e lhes impondo condições para o recebimento desses repasses. O atraso no recebimento dessas verbas levou à morte diversos trabalhadores brasileiros.

Por esconder dados sobre a pandemia, tirando do ar site com informações sobre seu desenvolvimento no Brasil, levando veículos da imprensa empresarial a criar um consórcio para apurar e divulgar dados sobre a pandemia. Simultaneamente, o Bolsonaro exortou seus seguidores a invadir hospitais e filmar os leitos hospitalares e as UTIs como maneira de mostrar que o número de pacientes e de ocupação de leitos divulgados estavam acima de realidade. Isto causou tumultos nos hospitais e pôs em risco a vida de equipes médicas e de pacientes.

Por vetar o uso obrigatório de máscaras em locais fechados onde ocorre aglomeração de pessoas, bem como vetar multa aos estabelecimentos comerciais e industriais que não disponibilizassem álcool em gel para higienização aos seus trabalhadores, clientes e usuários.

Por vetar a fixação de materiais de informação sobre o combate à covid-19 em estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas e por vetar medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia.

Por produzir cloroquina superfaturada nos laboratórios do exército, gerando um estoque gigantesco que demandará dezoito anos para ser inteiramente consumido.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

Por vetar projeto de lei que previa compensação financeira aos profissionais de saúde que ficassem incapacitados de trabalhar devido a sequelas causadas pela covid-19.

Por ignorar oferta enviada pelo laboratório Pfizer que disponibilizava 70 milhões de doses de vacina para o Brasil – suficientes para imunizar 35 milhões de brasileiros – e se comprometia a entregar o primeiro lote até o dia 20 de dezembro de 2020. Este lote poderia ter salvo a vida de milhares de brasileiros.

Por menosprezar a Coronavac por ser produzida pelo laboratório farmacêutico chinês Sinovac Biotech e para confrontar o governo chinês a mando do Departamento de Estado dos EUA.

Por rejeitar a oferta da LG Internacional de doação 20 mil testes PCRs para covid-19, demorando dois meses para comunicar à empresa que não aceitaria a doação.

Por desestimular a população a se vacinar, utilizando para isso mentiras, desinformação e campanhas nas quais foram gastos recursos públicos.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

Por permitir que medicamentos e insumos necessários ao combate à pandemia faltassem nos hospitais e postos de saúde, mesmo tendo sido avisado da gravidade da situação com antecedência. Como consequência, dezenas de pacientes internados em hospitais de Manaus foram mortos por asfixia.

Por desativar a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras no Paraná que poderia ter produzido e fornecido oxigênio para os hospitais brasileiros. Além de não produzir insumo fundamental para o combate à pandemia, o fechamento desta fábrica desempregou centenas de trabalhadores.

Por implementar políticas econômicas neoliberais ou por desativar políticas econômicas eficazes para a geração de empregos, gerando com isso 14,1 milhões de desempregados (13,1% de taxa de desocupação), 5,9 milhões de desalentados (trabalhadores que desistiram de procurar emprego) e uma taxa de 30,3% de subutilização da mão de obra.

Por implementar políticas econômicas que geram o maior processo de desindustrialização da história do Brasil.

Por implementar políticas econômicas que geram pobreza e concentração de renda.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

Por liberar o uso na agricultura brasileira de defensivos agrícolas e produtos químicos que são proibidos em diversos países do mundo.

Por facilitar e não combater queimadas em diferentes biomas brasileiros de maneira a liberar novas extensões de terras para o latifúndio e o agronegócio.

Por utilizar as instituições da república burguesa para proteger seus familiares e amigos, impedindo que sejam investigados pelo Ministério Público.

Por submeter o Brasil e o povo brasileiro à sanha do imperialismo, colocando o país como uma neocolônia atrelada aos interesses do capitalismo estadunidense.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

Por ameaçar um golpe de Estado contra as instituições democráticas, visando reprimir e empobrecer o povo brasileiro.

Por apoiar um governo que trai os interesses do povo brasileiro e os submete ao imperialismo.

Por assistir, impassível, à venda e transferência do patrimônio nacional para empresas estrangeiras a preço vil.

Por assistir, impassível, ao desmonte de toda uma estrutura de apoio e divulgação às atividades científicas, duramente construídas ao longo de muitos anos.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

O ideal seria que as instituições burguesas tivessem funcionado há mais tempo e cassado a chapa Jair Bolsonaro/Hamilton Mourão devido à fraude eleitoral perpetrada com o apoio da Cambridge Analytica e de Steve Bannon. Já que essas instituições apoiaram este governo no início e se omitiram no exercício de suas funções, o povo brasileiro precisa agir com rapidez e presteza para tirar Bolsonaro do poder e impedir o avanço das políticas neoliberais.

Setores da direita defendem o impedimento de Bolsonaro, mas com a manutenção de Paulo Guedes de maneira a permitir que ele implemente todas as políticas neoliberais com as quais se comprometeu. Sendo assim, não basta tirar Bolsonaro; é preciso que Paulo Guedes e os militares saiam também.

Fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os militares!

