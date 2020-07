Fora Trump!

Pesquisa de intenção de voto mostra o candidato do partido Democrata, Joe Biden, à frente de Donald Trump do partido Republicano, com uma diferença de oito pontos percentuais. A pesquisa ainda aponta que dezesseis por cento dos estadunidenses estão indecisos.

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos pediu que a família Bolsonaro fique de fora das eleições norte-americanas de novembro.

Pedido estranho, a família Bolsonaro não tem nada a acrescentar a nenhum deles a não ser como conseguir uma dívida de 100% do PIB. E, mesmo que o Brasil aceite ser bucha numa guerra contra a Venezuela para beneficiar Trump, a Comissão não tem que se intrometer.

Será que a Comissão teme que as Forças militares brasileiras façam como os EUA costumam fazer nos países latinos americanos, e deem um golpe de Estado, anulem as eleições e garantam que Trump governe por mais um período?

A verdade é que o próprio Donald Trump está preparando o golpe quando propõe adiamento das eleições de novembro justificando que o voto por correio pode ser facilmente fraudado.

O voto por correio é uma das principais mudanças adotadas por alguns Estados para manter a eleição e sua data sem colocar em risco a saúde da população, sendo extremamente seguro.

Se o adiamento se concretizar, seria a primeira vez que isso aconteceria na história dos Estados Unidos. Nem a epidemia de gripe espanhola de 1918, nem a guerra civil, nos anos 1860, foram capazes de alterar mudança na data.

Caso Donald Trump saia derrotado das eleições, o presidente brasileiro ficará isolado na sua jornada fascista, porque Trump funciona como o irmão mais velho que Bolsonaro usa para intimidar aqueles com quem não consegue medir forças.

A suposta amizade de Trump com o clã Bolsonaro é um troféu que a família exibe para uma plateia de alienados bolsonaristas ricos e pobres, que ainda não perceberam a nulidade irrefutável do minúsculo capitão cloroquina.

