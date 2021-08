Foras da lei rasgaram Constituição

Os militares se sujaram. Romperam com o art. 142 da Constituição pelo qual são obrigados a se comportarem como guardiões da democracia, numa espécie de poder moderador. Ao contrario, atuaram, diante dos tanques, como prepotentes, acima da lei e da ordem. Abonando a presepada do Bozo, rasgaram a carta maior. Confrontaram o Congresso. Abusaram do poder com manifestação arrogante do direito da força no lugar da força do direito. Perderam confianca da sociedade. Lancaram dúvidas sobre sua honorabilidade. Se negaram como soldados da lei, para se trasformarem em lei dos soldados ao largo do dever publico que a Constituicao lhes determina como função social. Viraram a antilei por excelência. Perderam o respeito por si mesmos. Vergonha nacional. Transformaram-se em meros ursurpadores. Macularam a cidadania.

