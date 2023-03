Franceses com a corda no pescoço e Macron de olho na guilhotina

Do jeito que as políticas mundiais estão cada vez mais antidemocráticas e neoliberais, vão precisar abrir uma fábrica de guilhotinas edit

O brasileiro que está em viagem pela França não entende a quebradeira que está acontecendo por causa da reforma da previdência no país. Aqui tivemos, anos atrás, uma reforma da previdência do período Temer/Bolsonaro, que aumentou o teto de idade para aposentadoria por idade e a cidade acordou da mesma forma que no dia anterior, porém com sentido de angústia corroendo por dentro. Um país onde 44% da população tem medo do comunismo, regime que existe apenas no papel, realmente amargura um passado e presente de colonização sem derramamento de sangue. Ao contrário, a França tem um histórico de lutas sociais, desde a derrubada do regime do rei Luís XVI, guilhotinado pelo povo.

"Um sistema previdenciário tem que ser sustentável", diz a economista Juliana Inhasz sobre a reforma da previdência na França, porém muitos economistas franceses afirmam que existe caixa suficiente para não mexer nesse vespeiro nesse ano, ainda mais o presidente francês atropelando o parlamento e aprovando a reforma, sendo que já teve experiência anterior sobre esse quesito. Problemas que hoje temos no nosso país vão realmente se agravar, como pessoas de 58 a 62 anos que não terão trabalho ou haverá dificuldade em permanecer empregados. Até 2030, não haverá déficit no sistema previdenciário: não se justifica a corrida do governo. Manteve apenas um dos dois acordos apresentados pelo Conselho de Orientação de Pensões (COR), o chamado “Equilíbrio Permanente dos Planos” (EPR). A despesa do Estado destinada às pensões ria para o futuro porque cairia também o peso da massa salarial da Função Pública, com novo congelamento do ponto índice e congelamento da força de trabalho, além daqueles concedidos ao Ségur de la santé.

Politicamente, Emmanuel Macron quer mostrar poder, mostrar que é capaz de reformar, achando que o modelo social francês custa muito caro. Então, ele ataca as pensões, o sistema de seguro-desemprego e o RSA. Em contrapartida, a população francesa leva muito a sério sua relação de trabalho, desde a Revolução Francesa. Desde essa época de extrema penúria que o povo se encontrava e acabou até incorporando a sua gastronomia as comidas que eram possíveis nesse período, tornou a força de trabalho um símbolo da luta de classes. O próprio Marx Publicou originalmente em 1850, quatro artigos sobre a conjuntura política e social da França no final dos anos 1840 e que foram editados por Engels em livro sob o título: As lutas de classes na França de 1848 a 1850.

O fato é que ou temos um último mandato de Macron que irá se curvar ao clamor social e não conseguirá governar mais com apoio popular ou o monopólio da violência policial francesa irá abater as manifestações em algumas semanas. Lutou-se por muito tempo pelo direito de se aposentar numa certa idade e o francês não quer perder esse direito, mesmo mostrando as previsões do COR que apontam para uma queda do nível das pensões de 25% até 2050, mostrando ser viável não se mexer nesse momento na previdência. O retrato é a pergunta: Necessário ou injusto? Colocar goela abaixo, como feita por aqui, uma reforma que apenas pensa nos planos de previdência privada, não ajuda a longo prazo sem políticas públicas corretas para tal. Afinal, quanto mais se adianta a idade da aposentadoria, mais tempo os idosos precisam ficar no mercado, logo, a contratação de seniores precisa de uma política de incentivos que não envolva pensões. Fora, quem perde sempre, são os mais pobres, que veem a redução dos gastos sociais proliferarem pela Europa.

“Nós decapitamos Luís XVI. Macron, podemos fazer de novo!”, gritam manifestantes nas ruas. Do jeito que as políticas mundiais estão cada vez mais antidemocráticas e neoliberais, vão precisar abrir uma fábrica de guilhotinas.

