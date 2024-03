Freire Gomes vira líder militar de fato por evitar golpe e fortalecer democracia

Se o golpe tivesse sido dado, com apoio do general Gomes, onde estaria o Brasil nessa hora diante das posições fascistas defendidas pelo ditador edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O general Freire Gomes, se tudo for verdade o que está falando, é o profissional das forças armadas que vai para a glória, triunfo de poucos, ao longo da história, por ter contribuído, decisivamente, para fortalecimento da democracia.

Nesse sentido, virou líder político-militar como fator decisivo para preservação das instituições democráticas.

continua após o anúncio

Criou o lastro político de credibilidade nas instituições militares ao não sucumbir às pressões internas do poder em que um grupo determinado tenta fazer valer sua vontade político para além das instituições etc.

Ele botou a boca no trombone na hora que vieram cooptá-lo.

continua após o anúncio

Recuou e guardou o triunfo político até o momento de ser convocado pela justiça para falar a verdade ou ser condenado, se mentir.

Não se sabe ainda o teor completo das declarações do general Gomes, se enérgicas ou moderadas, mas o fato é que não participou da trama para armar golpe contra a democracia, negando instruções do chefe.

continua após o anúncio

Está protegido pela moral cidadã que apoia suas posições de defesa do Estado Democrático de Direito.

SUPOSIÇÕES SINISTRAS - Se o golpe tivesse sido dado, com apoio do general Gomes, onde estaria o Brasil nessa hora diante das posições fascistas defendidas pelo ditador.

continua após o anúncio

A pauta política seria a guerra.

As tensões políticas estariam a mil, com Bolsonaro fazendo dobradinha com Milei para apoiar a candidatura Trump à Casa Branca.

continua após o anúncio

Se o golpe viesse com a aprovação do general Freire Gomes, com a intensidade da que imprimiu o autocrático general Paulo Sérgio, do Ministério da Defesa, para dar seu apoio à quartelada, a governabilidade ditatorial estaria na ordem do dia.

A implementação da negação ultra neoliberal, a ferro e fogo, estaria acelerando a desnacionalização e a dolarização, seguindo a cabeça de Milei-Washington.

continua após o anúncio

O nível de tensão político aceleraria a polaridade política com o avanço institucional do nazi-fascismo econômico e financeiro, ao contrário do que acontece com Lula que acelera democratização das instituições e a convocação nacional ao diálogo e a união para tocar o desenvolvimento econômico com distribuição de renda.

Freire Gomes, portanto, escreveu sua página na história e se transforma em novo líder militar de fato, visto como aquele profissional politicamente incorrutível que colabora decisivamente para o avanço das instituições democráticas como fator de equilíbrio.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.