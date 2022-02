From Russia with love

"As palavras têm significado. Bolsonaro não é aliado dos EUA, era aliado de Trump", escreve Alex Solnik edit

Imagino a cara do Biden ao ouvir o que Bolsonaro disse logo no início da conversa com Putin:

“Somos solidários à Rússia”.

Embora alguns analistas tenham questionado a declaração - ele não disse solidários em que - está claro que o mundo está dividido entre quem está contra ou a favor da Rússia em relação à Ucrânia.

Então, Bolsonaro não precisava esclarecer. Ao se dizer solidário à Rússia, optou por um lado.

Optou por Putin.

Poderão dizer que foi uma frase protocolar, ele não poderia dizer outra coisa se a visita tem a intenção de incrementar o comércio entre os dois países.

Mas as palavras têm significado.

Bolsonaro não é aliado dos EUA, era aliado de Trump.

E continua fiel a Trump. Que também tinha relações amistosas com Putin.

Bolsonaro também deu mais um sinal de que não se alinha com os países da Europa democrática.

Da Rússia irá à Hungria em visita ao ultradireitista Victor Orbán.

