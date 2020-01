Frota e Joice detonam Bolsonaro

O deputado Alexandre Frota, o ex-bolsonarista que virou tucano, admitiu no sábado (18) pelo twitter que as artistas "tinham muita razão quando lançaram #EleNão. Outra ex-bolsonarista que não perdoa o "capetão" é a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Em entrevista à CBN, ela disse que Bolsonaro cometeu "estelionato eleitoral" edit

O deputado Alexandre Frota, o ex-bolsonarista que virou tucano, admitiu no sábado (18) pelo twitter que as artistas "tinham muita razão quando lançaram #EleNão. Um movimento autêntico e visionário que tentou nos alertar que estávamos fazendo a escolha errada. Estamos pagando pelo erro"



***



No seu hilário arrependimento, Alexandre Frota ainda provocou os bolsonaristas hidrófobos e homofóbicos elogiando o gesto do ex-deputado Jean Wyllys em abril de 2016: "No fim estamos vendo que ele tinha razão quando cuspiu na cara do Bolsonaro"



***



Outra ex-bolsonarista que não perdoa o "capetão" é a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Em entrevista à CBN, ela disse que Bolsonaro cometeu "estelionato eleitoral" e o chamou de "botequeiro de quinta categoria". Ela ainda admitiu "arrependimento" por ter apoiado o "botequeiro"



***



Em outro trecho da entrevista à rádio CBN, a deputada Joice Hasselmann até tenta limpar sua imagem. "Eu fui, de fato, traída. Traída não por deixar a liderança... Eu me enganei e lamentavelmente me arrependo, porque disse às pessoas que ele mudaria, que não era preconceituoso".

***

Quem ainda não se "arrependeu" do apoio a Bolsonaro foi a patética "modelo" Ju Isen, apelidada de "musa do impeachment" por posar nua nas marchas golpistas contra Dilma Rousseff. Ela até admite que "o governo dele não é o ideal", mas releva: "Todo mundo se prostitui um pouco".



***