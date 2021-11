Ganhando o direito de perder

"Pelo que indicam as pesquisas feitas até agora, as chances de Dória decolar na campanha do ano que vem são similares às que eu tenho de virar presidente do Fluminense e técnico da Seleção", ironiza Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Eric Nepomuceno, para o Jornalistas pela Democracia

Eduardo Leite e João Dória têm vários pontos em comum. Governam dois estados importantes, o Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram bolsonaristas dedicados na hora de conquistar votos e, uma vez eleitos, se afastaram do presidente.

Representam, além disso, a ruína do que resta do outrora poderoso PSDB. Giram, cada um à sua maneira, ao redor do destruidor do seu partido, um cafajeste provinciano chamado Aécio Neves: Leite conta com seu apoio irrestrito. Ou, pelo menos, contou até agora. Já Dória tem nele um inimigo feroz. Ou pelo menos tinha até agora. Tudo dependerá das aspirações de Aécio Neves.

Nas prévias do partido, João Dória teve uma vitória imponente: 53,99% dos votos, contra 44,66% de Leite. O terceiro candidato, Arthur Virgílio, surpreendeu: teve 1,35%, mais do que o previsto, dizem alguns.

Ancorado na vantagem de quase dez pontos sobre o adversário, Dória fez um discurso conciliador, elogiando e se dizendo amigo do mesmo Eduardo Leite que tanto atacou na campanha interna.

Também elogiou estrelas tucanas, como Fernando Henrique Cardoso, Mario Covas, José Serra e Franco Montoro. E, máximo do cinismo, elogiou Geraldo Alckmin, seu adversário feroz, que aliás insinua cair fora do PSDB justamente por causa de Dória.

Daqui para a frente, tudo dependerá do tipo e do grau de alianças que João Dória consiga. E o cenário, na verdade, é, mais que confuso, coberto de névoas pesadas.

Por exemplo: e Sérgio Moro? Será que o juiz manipulador e desonesto aceitará ser vice de João Dória? Será que Dória aceitará ser vice de Moro?

Caso Ciro Gomes desista de disputar a presidência, quantos de seus eleitores iriam para o lado do atual governador paulista?

Pelo que indicam as pesquisas feitas até agora, as chances de Dória decolar na campanha do ano que vem são similares às que eu tenho de virar presidente do Fluminense e técnico da Seleção.

Triste fim, o do PSDB. O partido que foi criado com uma determinada, ainda que incerta, missão começou a mudar drasticamente de rumo ainda na segunda metade do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Dali em diante foi descambando de vez, mas ainda assim disputou com força quatro eleições com o PT. Primeiro, duas com Lula, e depois, duas com Dilma. Perdeu para os dois, mas chegou ao segundo turno.

E foi justamente na derrota de 2014 que Aécio Neves começou a enterrar de vez o sonho de Mário Covas.

Seu apoio ao golpe contra Dilma Rousseff foi o último prego no ataúde dos tucanos.

João Dória é fruto desse processo. É o reflexo desse cadáver.

Coube a ele e a Eduardo Leite uma disputa por enquanto insólita e árdua: ver qual dos dois teria o direito de uma derrota acachapante no ano que vem.

Essa, no fundo, foi a única vitória de João Dória. Resta a ele e sua turma a difícílima, se não impossível, tarefa de virar esse quadro.

