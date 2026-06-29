Ganhar as eleições e vencer Trump

Desta vez, dizem, é para valer. Donald Trump se cansou da monotonia na Casa Branca e resolveu partir para feitos mais extraordinários. Quer competir com Lula na conquista do seu quarto mandato. Qualifica-o para tanto as vitórias no Chile, no Peru e na Colômbia. Além disso, considera nosso metalúrgico perigoso com o prestígio que alcançou na política internacional, onde o ouvem e o cercam de gentilezas. Acrescente-se a semelhantes argumentos o detalhe de que o “Júnior”, como chama o Flávio Bolsonaro, não está dando para o recado. E alguém que dispõe do peso da maior economia do mundo, afeito a guerras e imposições de Norte a Sul, com agências de espionagem para intimidar qualquer um, só pode demonstrar que não brinca em serviço. É certo que seus exércitos saíram corridos do Vietnã, do Afeganistão e, agora, do Irã. Continua, no entanto, contando com os melhores e mais sofisticados armamentos, o bastante para admirar os fãs sobretudo na América Latina.

Realmente, na condição de quadro político, com chances de chegar lá, o 01 decepciona. De uma hora para outra, depois de se envolver com o Daniel Vorcaro, de quem extorquiu milhões de dólares, arrumou confusão com a madrasta. Esta apareceu na TV queixando-se de maus tratos por parte do enteado e prometendo represálias. Se em casa a coisa não anda bem, imagine-se em Brasília? Claro que um dirigente da estatura de Trump não vê como engolir a choradeira com que o Júnior e seu irmão Dudu o enchem de cuidados. A química que julgara ter obtido com nosso ocupante do Planalto se dissipou em dois segundos. Bastou supor-se vitorioso e namorar com a ideia de quebrar a espinhal dos Brics para se deixar contaminar com um estado de euforia de fazer inveja a democratas e republicanos!

Cumpre reconhecer que Paulo Figueiredo, através do Marco Rubio ultrapassa as medidas com as intrigas que, uma vez por semana, o cercam no Salão Oval. Sansões, afinal, não geram os efeitos desejados. A Lei Magnitiski funciona com dificuldades com quem não tem propriedades em território americano. Daí a necessidade de ir adiante, empenhar-se nas eleições locais e impor os interesses da maior economia do mundo. É verdade que a tática não resultou eficaz no Canadá e na Austrália. A pretendida posse da Groenlândia causou pesadelos na Dinamarca e na União Europeia. Foi melhor adiar. Só que a América do Sul com tantos apaixonados por Washington, talvez constitua o palco ideal para uma nova empreitada.

Brasileiros que prezam a nossa soberania têm de se acautelar. Nem sempre contamos com o apoio da imprensa corporativa em defesa da nacionalidade. Já assistimos um ex-presidente prestando continência à bandeira norte-americanas. Felizmente, cumpre pena na cadeia.