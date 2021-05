Gás de pimenta para temperar a ordem em Pernambuco

As “necessidades adquiridas na sessão da tarde” “enchendo a vista, ardendo os olhos” tentam se sobrepor às manifestações contra um governo de quase meio milhão de mortes pelo covid e outros milhares pela força bruta edit

A música da banda pernambucana Nação Zumbi e cantada pelo olindense Jorge dü Peixe não poderia ser mais profética e emblemática nas manifestações do 29M, sobretudo no Pernambuco de Liana Cirne, Daniel Campelo e Jonas Correia.

Lançada em 2002 pela banda, a música urbana “Propaganda” traz uma análise da subversão da lei da oferta promovida pelo capital nos meios da comunicação de massa e o controle policialesco para os dissidentes dessa “nova ordem”.

O gás de pimenta da PM pernambucana temperou a ordem genocida estabelecida no Brasil. “A revolução não vai passar na tv” nem nos jornais da mídia corporativa, essa mídia que, no hiato forçado da comunicação, preenche suas páginas com a propaganda da CAOA e da XP Investimentos.

Dois vírus estão no ar: um “lançando bombas de efeito imoral”, alienando e matando gente, e outro, germinado pelo movimento manguebeat de Chico Science e Fred Zero Quatro, que resiste e desnuda o capital.

Parabéns ao Movimento Mangue. Parabéns à Nação Zumbi, ao Mundo Livre S.A. e à resistência pernambucana.

Propaganda

(Nação Zumbi - 2002)

Comprando o que parece ser...

Procurando o que parece ser o melhor pra você

Proteja-se do que você...

Proteja-se do que você, do que você vai querer

Para as poses, lentes, espelhos, retrovisores

Vendo tudo reluzente

Como pingente da vaidade

Enchendo a vista, ardendo os olhos (e mais)

O poder ainda viciando cofres, revirando bolsos

Rendendo paraísos nada artificiais

Agitando a feira das vontades

E lançando bombas de efeito imoral

Gás de pimenta para temperar a ordem

Gás de pimenta para temperar...

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

Como pode a propaganda ser a alma do negócio (diz)

Se esse negócio que engana não tem alma (é)

Vendam, comprem

Você é a alma do negócio

Necessidades adquiridas na Sessão da Tarde (é verdade)

A revolução não vai passar na TV, é verdade

Sou a favor da melô do camelô, ambulante

Mas 100% anti-anúncio alienante

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

"Eu vi a lua sobre a Babilônia"

"Brilhando mais do que as luzes da Time Square"

Como foi visto no mundo de 2020

A carne só será vista num livro empoeirado na estante

Como nesse instante, eu tô tentando lhe dizer

Que é melhor viver do que sobreviver

O tempo todo atento pro otário não ser você

Você é a alma do negócio (você é a alma do negócio)

A alma do negócio é você

A alma do negócio é... você!

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar (não vai me enganar)

Corro e lanço um vírus no ar

Sua propaganda não vai me enganar

