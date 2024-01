Gaza tinha um sistema de saúde avançado, mas agora está em colapso

Apoie o 247

Sean Casey, coordenador da equipe de emergência da Organização Mundial de Saúde, afirmou em uma conferência de imprensa realizada na quarta-feira, em Nova Iorque, que a situação na Faixa de Gaza é indescritivelmente catastrófica. Ele mencionou que estão surgindo sinais de propagação de epidemias, o sistema de saúde está começando a entrar em colapso, e as necessidades de saúde, especialmente para os feridos, mulheres e grávidas, não estão disponíveis.

Ao responder às perguntas da jornalista Heba Ayyad sobre o número de mortos em Gaza, Casey compartilhou: "Minha amiga Dima foi morta em novembro passado. Ela trabalhava no Hospital Nasser, responsável por suturar feridas e realizar operações." Vários colegas perderam familiares e tiveram suas casas demolidas. A UNRWA perdeu mais de 140 dos seus 13 mil funcionários e explicou: "Não possuímos um grande número de trabalhadores como a UNRWA, que sofreu perdas significativas, incluindo alguns que foram mortos em casa, na rua ou no trabalho. Um colega nosso foi morto recentemente”.

Relativamente ao número de pessoas mortas na área da saúde, Casey disse não ter informação disponível, explicando: “Há alguns dias, as comunicações foram cortadas em Gaza. Há 20 mil palestinos trabalhando na área da saúde na Faixa, e muitos deles foram mortos. Não há necessidade de trazer pessoal internacional. Os palestinos são capazes de realizar as tarefas.” Ele acrescentou: “Se essas pessoas garantirem a segurança de suas famílias, mesmo dentro dos hospitais, todos voltarão ao trabalho”. Mas se as comunicações forem cortadas, não sabemos o que está a acontecer e como contatá-los ou como contatar as suas famílias. Não tenho informações precisas sobre o número de vítimas. O que sei é que existem funcionários corajosos fazendo seu trabalho. Se tivessem garantido a segurança de suas famílias e encontrado um lugar seguro para morar, todos teriam voltado a cumprir seus deveres. Gaza era clinicamente avançada, com 36 hospitais e equipas médicas e de saúde de mais de 25 mil pessoas.”

Casey falou sobre as suas observações pessoais nos hospitais de Gaza, dos quais apenas sete permanecem de um total de 36 hospitais que estão total ou parcialmente a funcionar. O responsável da OMS fez da cidade de Rafah, no sul, o seu local de trabalho, para além das suas muitas visitas ao norte, especialmente ao Hospital Al-Shifa, que visitou três vezes.

O responsável destacou muitos dos desafios que impedem o acesso às pessoas afetadas pelo conflito, tais como as restrições impostas ao acesso humanitário, os movimentos dos trabalhadores humanitários e os obstáculos de segurança, observando que os comboios de ajuda enfrentam desafios diários para fornecer combustível e abastecimentos vitais a estes hospitais para que possam continuar a prestar um certo nível de cuidados às pessoas que estão a passar por grandes dificuldades.

Casey destacou que todo movimento ao longo da Faixa de Gaza demanda coordenação, enfrentando riscos e desafios logísticos. Ele enfatizou a luta diária para oferecer cuidados a milhares de pessoas, mencionando a difícil situação de um sistema de saúde em colapso, com dezenas de milhares buscando tratamento nos hospitais.

Durante sua visita ao Hospital Al-Shifa, no norte de Gaza, Casey relatou a dificuldade em entregar alimentos, remédios e suprimentos essenciais durante um período crítico. O hospital, que já foi o maior da região, tornou-se um ponto de tratamento para feridos e abrigo para deslocados, com condições precárias e falta de recursos.

No Hospital Nacional (Baptista), ele testemunhou pacientes à espera da morte em meio a condições adversas, como falta de combustível, eletricidade e escassez de suprimentos médicos. No Complexo Médico Nasser, a capacidade de leitos excede em 200%, com pacientes nos corredores e no chão, evidenciando o colapso contínuo do sistema de saúde.

Casey, funcionário da OMS, ressaltou a crise humanitária em Gaza, destacando o fechamento de hospitais, a fuga de profissionais de saúde e a dificuldade em obter medicamentos, suprimentos e combustível essenciais para manter as instalações operacionais.

Sean Casey descreveu as condições daqueles que fogem da guerra e chegam à cidade de Rafah, no sul, como um trágico desastre humanitário. Ele acrescentou: “Todos os dias vejo caminhões e ônibus transportando pessoas, muitas das quais fogem para o sul carregando seus pertences, e depois montam novos abrigos usando lonas de plástico e madeira nas ruas. Por outro lado, estamos e ainda estamos tentando entregar medicamentos, suprimentos médicos e combustível necessários aos hospitais que ainda funcionam. Estamos tentando continuar a aumentar o número de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros adicionais com o objetivo de satisfazer a enorme procura, de pacientes traumatizados, mas também de pacientes com outras doenças clínicas, como mulheres grávidas que ainda necessitam de cuidados pré-natais e aqueles que ainda precisam dar à luz e pessoas que precisam fazer diálise.

Ele disse que a cidade de Rafah, que era habitada por cerca de 270 mil pessoas há algumas semanas, inclui agora mais de um milhão de pessoas, e sua infraestrutura de saúde não está equipada para lidar com este enorme afluxo de pessoas deslocadas, e sua área não tem espaço suficiente para abrigar esse número de pessoas, então é possível encontrar pessoas dormindo nas calçadas.

