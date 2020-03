Generais batem continência para um ex-capitão e um Rasputin da Virginia

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

O artigo 142 da Constituição Federal afirma que “as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

Os generais de 4 estrelas e demais militares das Três Armas que exercem papeis relevantes no atual governo estão dando suporte para um ex-capitão banido do Exército e, mais chocante ainda, para um ideólogo de extrema-direita que atua como eminência parda do governo morando no exterior e que se notabilizou por achincalhar pessoas em geral, inclusive generais.

Tanto o presidente da República quanto o Rasputin da Virginia atuam diariamente para romper a ordem constitucional, atacando instituições como o Congresso Nacional, o STF e o TSE.

E os generais estão dando suporte a uma sucessão de ilegalidades que beira enquadramento em crimes de responsabilidade do presidente da República.

Se assistem aos arroubos autoritários de Bolsonaro quietos e, senão isso, aplaudindo-os é evidente que concordam com ele e descumprem, assim, o artigo 142.

Militares já lideraram nove governos no Brasil, entre ditaduras e eleições diretas: Marechal Deodoro, Marechal Floriano, Marechal Hermes da Fonseca, Marechal Dutra, Marechal Castelo Branco, general Costa e Silva, general Médici, general Geisel e general Figueiredo. Nenhum deles foi brilhante. Provocaram muita turbulência e pouco crescimento. A maioria foi desastrosa.

Mas, em tempo algum, militares de alta patente bateram continência para um ex-capitão banido do Exército e um Rasputin da Virginia.

E que conduzem o país de forma irresponsável a um destino imprevisível.

A história irá cobrá-los.