Generais defendem ditadura em vez de fazer autocrítica

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Se os generais que estão no poder ao lado do capitão fossem realmente democratas dos pés à cabeça, tal como garantem alguns civis que conviveram ou convivem com eles, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo não teria feito o elogio do golpe de 64 na ordem do dia relativa ao 31 de março – que na verdade ocorreu a 1º. de abril – definindo-o como um feito democrático.

Nenhum general o contestou, daí a conclusão que não há, nos quarteis, divergência a respeito do tema.

Se os generais que estão no poder ao lado do capitão fossem de fato democratas deveriam fazer uma autocrítica daquele período totalitário e pedir desculpas à nação por todo o mal que seus antecessores praticaram - cassando mandatos, fechando o Congresso, destruindo a educação, censurando a imprensa, amordaçando a cultura, arrasando a economia, proibindo eleições, acabando com o direito de ir e vir, sequestrando, prendendo, torturando e matando - e prometer que nunca mais permitirão que aquilo se repita.

O que a ordem do dia mostrou foi o oposto, um alinhamento com o pensamento de Bolsonaro, nenhuma aversão à tortura, nenhuma condenação da ditadura, nada de mea culpa, o que dá a entender que eles não vão se opor se acontecer de novo.

Não se vê governo de nenhum país democrático comemorar ditaduras do passado.

A Alemanha não festeja a ascensão de Hitler; Portugal não elogia a ditadura Salazar; a Espanha não reverencia Franco e nem a Itália festeja o início da era Mussolini.

Nenhum país que passou por uma ditadura quis saber de uma segunda, aprendeu que as ditaduras destroem a alma e a economia do país, ditadores não trazem prosperidade, mas miséria, em todos os sentidos, seja moral, ética ou econômica.

Aqui no Brasil já tivemos duas ditaduras – a do Estado Novo e a de 64 – e não estamos livres de termos uma terceira.

