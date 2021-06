General amarelou

"Tal como numa partida de futebol, no Exército, quando a disciplina sai de campo, entra o vale tudo. Esse é o risco da falta de pulso firme do comandante", alerta o jornalista Alex Solnik ao falar sobre o general Paulo Sérgio edit

Por Alex Solnik

Mesmo com apoio da maioria do Alto Comando, da imprensa e da opinião pública, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio atravessou o Rubicão.

Alinhou suas tropas às de Bolsonaro.

A maioria dos 15 generais de quatro estrelas do Alto Comando do Exército advogava uma punição a Pazuello, ainda que leve.

Ninguém imaginava que seria expulso da força ou preso. Mas podia levar cartão amarelo, ao menos. Uma advertência.

A imprensa, da esquerda à direita, encorajava o general a manter controle sobre a tropa. Puna, general, era a voz unânime.

Mas o comandante, pressionado pessoalmente por Bolsonaro, amarelou. Não foi falta, decidiu; muito menos para cartão. Engoliu o sapo.

Tal como numa partida de futebol, no Exército, quando a disciplina sai de campo, entra o vale tudo. Esse é o risco da falta de pulso firme do comandante.

Bolsonaro conseguiu romper a linha que separava o Exército da política. Rompeu a porteira.

Vai continuar em campanha levando Pazuello a tiracolo, como mascote, já que esses passeios inspirados em Mussolini não são mais considerados atos políticos pelo comandante do Exército.

