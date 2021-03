Globo julga Lula de forma deletéria em seu jornalismo parcial, mentiroso e prejudicial à democracia e à saúde

Eu estava aqui a pensar sobre o que leva jornalistas ou outros profissionais contratados para expressar o que os irmãos Marinho pensam (se é que pensam, a não ser em dinheiro), além de defender seus interesses econômicos e políticos ferozmente, doa a quem doer.

Como podem os editorialistas e comentaristas de prateleiras de uma empresa privada e midiática acharem que tem moral para tecer comentários desairosos, desrespeitosos, à margem da realidade dos fatos que se apresentam, como no caso da anulação das condenações de Lula, por parte do juiz Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo.

Quem esses caras pensam que são, já que realizam o autêntico e genuíno jornalismo de esgoto, a manipular as verdades e a mentir descaradamente para que as realidades fiquem cobertas por nuvens e, com efeito, trazer para si os incautos, os ignorantes, os ressentidos e os rancorosos, que ainda dão crédito às farsas midiáticas da Globo.

Um tipo de gente que jamais aceitou as lideranças do PT a comandar o País por 13 anos e cinco meses, quando Dilma Rousseff foi deposta covardemente por um consórcio de direita, do qual participava com denodo e afinco o Grupo Globo, a destacar seu conhecimento profundo no que é relativo ao golpismo e à distorção dos acontecimentos, a ter o apoio e a cumplicidade da quadrilha da Lava Jato, que criminosamente vazava notícias para que Lula e o PT fossem diuturnamente linchados.

E agora vem essa gente do Grupo Globo cantar de galo com seu tribunal midiático de essência fascista, cujos julgadores e denunciantes são os jornalistas pagos a peso de ouro para fazer o jogo sujo dos Marinho, uma famiglia bilionária e que em hipótese alguma cooperou, nas décadas que atua no Brasil, para o desenvolvimento social e econômico do povo brasileiro. Pelo contrário, o trai, porque totalmente compromissada com os interesses do mercado de capitais internacional.

Trata-se realmente de um pessoalzinho mequetrefe, que elabora um jornalismo sórdido e infame, porque desacreditado e desmoralizado no decorrer do tempo de sua história deplorável, que resolveu continuar com seu linchamento sem fim, porque se recusa a reconhecer que o ex-presidente Lula foi vítima de conspiração, perseguição e de mentiras atrozes, cujos propósitos tinham por finalidade impedir que o maior presidente da história do País se candidatasse à Presidência da República, já que liderava as pesquisas eleitorais em 2018.

Ideológico e perigoso para os interesses do País, o Grupo Globo, golpista histórico, tem diariamente combatido a absolvição de Lula e a recuperação de seus direitos civis. Representante de interesses nada republicanos e passador de pano para os crimes praticados pelos delinquentes da Lava Jato, os irmãos Marinho, por intermédio de seus lacaios de redação e dos comentaristas de prateleiras continuam a mentir e a dizer que o Lula jamais se livrará da mancha quanto à corrupção.

E foi com essas palavras famigeradas, vingativas e rancorosas que os patifes do Grupo Globo se reportaram a Lula:

"Lula teve (e deve ter) direito aos recursos que a generosa legislação brasileira oferece aos réus. Até pode sair ileso e candidatar-se em 2022. Mas a nódoa do maior esquema de corrupção já desmascarado no país continuará a manchar sua biografia" — diz o texto intitulado "Suspeição de Moro não torna Lula inocente".

Seria cômico se não fosse trágico e ridículo. Quem esses velhacos e malandros da Globo pensam que são? Qual é a moral de pessoas que praticam golpes de estado, vazam criminosamente processos em segredo de justiça, manipulam as realidades para atingir seus inimigos, apoiam a deposição de uma presidente honesta, além de cooperar, e muito, para encarcerar e demonizar uma pessoa inocente, a exemplo de Lula?

Essa súcia midiática, que se beneficia de dinheiro público e se aproveita de uma concessão para defender seus interesses políticos e econômicos sabotou e boicotou, sistematicamente, os governos do Partido dos Trabalhadores, uma sigla que venceu democraticamente quatro eleições e governou o País três vezes, pois no quarto mandato do PT ocorreu o golpe das elites brasileiras contra a Dilma e seus milhões de eleitores.

A verdade é que os Marinho e seus empregados, querendo ou não, sabem muito bem que o PT colocou o Brasil em outro patamar, no sentido de que os números sociais e econômicos foram infinitamente maiores do que os números de todos os governos neoliberais e de direita, que o deplorável e abjeto Grupo Globo apoiou no decorrer das décadas, a relembrar que a famiglia Marinho foi também uma base de sustentação da ditadura militar, que torturou e matou seus adversários políticos.

A verdade é que tais sacripantas da Globo apoiam o desgoverno do fascista Jair Bolsonaro, pois fecharam com o fundamentalista de mercado, Paulo Guedes, em um avanço ultraliberal contra o patrimônio público e a soberania do Brasil, a ter o desmonte criminoso da Petrobras como alvo, além da entrega do pré-sal às petroleiras internacionais, bem como o fim de todos os programas de inclusão social efetivados nos governos trabalhistas e profundamente democráticos do PT.

O Grupo Globo faz o que sempre fez: efetivar a transferência de recursos financeiros aos ricos e muito ricos e apoiar a falta de investimentos públicos no Brasil, de forma, por exemplo, no caso da Petrobras, favorecer os acionistas privados, principalmente os estrangeiros, em prejuízo dos investimentos na companhia petrolífera e a extinguir centenas de milhares de empregos propositalmente, porque o golpe apoiado pelos irmãos Marinho é a face mais perversa e obscura da triste realidade pela qual passa o Brasil e seu povo, com milhões de desempregados e subempregados.

Se eu fosse o Lula, diria: "Quem tem de ir para a cadeia são os irmãos Marinho, e elencaria um monte de crimes ou supostos crimes cometidos por essa famiglia, que prejudica de morte o Brasil e ainda tem o desplante de mandar um de seus lacaios dizer em editorial capcioso e leviano, que o Lula não sairá ileso da "nódoa" do maior esquema de corrupção que aconteceu no País, para logo complementar tal pensamento imbecil e persecutório ao afirmar que a "Suspeição de Moro não torna Lula inocente".

Como é que é, cara pálida?! A quadrilha composta por delinquentes da Lava Jato e associada ao Grupo Globo comete crimes em série durante anos, como todo mundo sabe, inclusive os jornalistas hipócritas dessa empresa golpista, mas mesmo assim o Lula, de acordo com o tribunal fascista da Globo, não será inocentado, porque os jornalistas a mando de seus patrões de direita assim querem e por isso está decidido: Lula ficará eternamente no purgatório.

É mole ou quer mais, cara pálida? Lula não roubou. Porém, o MPF, a PF e a Justiça sabem quem roubou de fato este País, a começar pelos empresários midiáticos privilegiados e beneficiados desde sempre com o dinheiro público. A Globo tem de ser desestatizada, camarada! Só que ela sustenta os interesses do sistema e por isso é impune quanto aos seus incontáveis crimes, inclusive os de conspiração e golpe de estado.

Então o Lula não se livrará da "nódoa", como determinaram os malandros do Grupo Globo? A verdade é que o ex-juiz Sérgio Moro perseguiu Lula violentamente, a ser um covarde ao tempo que um sujeito perigoso para a democracia brasileira e o estado democrático de direito. Aí ficam esses palhaços a manipular a verdade, quando a verdade é que Lula foi absolvido, porque não incorreu em crimes, malfeitos e ilegalidades.

Lula foi preso por 580 dias, inacreditavelmente, por "fatos indeterminados", conforme a sentença condenatória surreal do "mocinho" da Globo, Sérgio Moro, que ora está sendo visto como vilão por grande parte da população brasileira. Trata-se do herói de pés de barro da lamentável Globo, cujo editorial contra Lula é tão mesquinho e falso, que realmente as pessoas passam a compreender completamente o porquê de o Grupo Globo ter perdido sua credibilidade, se algum dia a teve de fato.

A verdade é que o Grupo Globo dos Marinho não quer o PT novamente no poder e por isso já iniciou sua campanha sórdida, irresponsável e infame em seus meios de comunicação, a fim de demonizar o Lula, combater o PT, assim como evitar que o fundador da CUT e do PT seja eleito presidente e, consequentemente, suspender as privatizações criminosas apoiadas pela Globo, bem como não permitir que o trabalhador brasileiro seja roubado por intermédio da perda de empregos, da falta de investimentos públicos e da supressão de seus direitos.

O Grupo Globo publica e expressa editoriais cretinos e malévolos como esse porque, absolutamente, não quer ver outro governo de esquerda a defender os interesses de soberania do Brasil, além de lutar para impedir que a renda e a riqueza produzida pelos trabalhadores sejam minimamente desconcentradas. Concentrar renda e riqueza é o que sempre o Grupo Globo quer e deseja, conforme sua luta diária em defesa de programas ultraliberais, que levam e levaram as nações à miséria, à violência e às convulsões sociais.

Os Marinho sabem disso? Evidentemente... Mas, dane-se! É assim o procedimento dessa turma que prejudica e inferniza o País desde 1925, ano em que o jornal O Globo foi fundado e passou a combater sem trégua todos os mandatários trabalhistas e de esquerda que foram eleitos pelo povo brasileiro. Esses são os Marinho e seus empregados. Eles acham que tem moral para falar de Lula. É o fim da picada. Caras de paus!

O ministro Gilmar Mendes e alguns de seus colegas afirmaram para quem quisesse ouvir que o Grupo Globo é cúmplice dos crimes dos bandoleiros da Lava Jato liderados pelo ex-juiz Moro, que vem a ser o homem muito menor. Quem tem nódoas, manchas, má fama e o raio que o parta é o Grupo Globo e seus paladinos da mentira, manipulação e distorção da verdade e da realidade. Globo Lixo, para não esquecer o jargão popular. Lula é elegível, a Globo querendo ou não. A Globo é prejudicial à saúde! É isso aí.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.