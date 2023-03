Governabilidade ou Mateus 7-6?

Apoie o 247

“Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar roubar. É também aplicar com eficiência e transparência, sem desperdícios, os recursos públicos focados em resultados sociais concretos. Estou convencido de que temos, dessa forma, uma chance única de superar os principais entraves ao desenvolvimento sustentado do país...”

(Discurso de posse de Lula no seu primeiro mandato, em 1º de Janeiro de 2003)

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou um voo da FAB e recebeu do governo federal pagamento de quatro diárias e meia para uma viagem para São Paulo, mas trabalhou apenas dois dias e teria usado os outros dias para participar de um leilão de cavalos e talvez outros eventos fora da agenda oficial.

Mas o que fez o mau ministro? Ele saiu de Brasília no dia 26 de janeiro e ficou em São Paulo até o dia 29; no dia 26 reuniu-se com representantes da Claro, no dia 27 fez uma visita ao escritório da Telebrás, na capital paulista, e também foi à Anatel. Depois dos compromissos oficiais, cuja urgência não se mostram evidentes, o ministro foi a um leilão de cavalos de raça, avaliados em milhares e até em milhões de reais.

A lei determina que voos da FAB têm como prioridades emergência médica, razões de segurança e viagens a serviço. O ministro alegou que os compromissos eram “urgentes”.

Curiosidades: (a) quais os compromissos oficiais e urgente do ministro nos dias 28 e 29 de janeiro? E (b) será que ele conhece a plataforma de videoconferências robusta que possui diversas funcionalidades, como compartilhamento de tela, gravação de webinars, acesso via telefone e upload de reuniões na nuvem chamada “Zoom Meetings”?

Mas não é só. Ele teria recebido diárias por viagens sem agenda, além dessa em São Paulo, recebeu diárias por viagem a São Luiz no Maranhão e ao exterior, além de ter omitido do TSE patrimônio de 2,2 milhões de reais em cavalos, ele é dono de um haras, no Maranhão.

Em nome da governabilidade temos mesmo que ter num governo, que se propõe democrático e ético, alguém desse naipe?

No passado Lula errou e acolheu lixos tóxicos como Roberto Jefferson, Ciro Nogueira e Waldemar Costa Neto, dentre outros, em troca de votos no congresso, deu no que deu...

Será que o UNIÃO BRASIL não possui um quadro melhorzinho?

Fato é que a vitória sobre Bolsonaro não representa vitória contra a extrema-direita, que segue viva e ativa, por isso não basta ao governo Lula ser honesto, não basta não roubar, não pode deixar roubar, como disse Lula em 2003. E esse picareta que ocupa o Ministério das Comunicações roubou dinheiro público, debochou de Lula e de cada um de nós; nós que resistimos a tudo desde as marchas de junho de 2013 e sofremos toda sorte de agressões de lá para cá.

Gosto de recorrer a Mateus, meu evangelista preferido. Em Mateus 7:6, Jesus disse: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem.".

As interpretações desse versículo variam e, algumas vezes, são completamente estranhas ao seu contexto. Alguns o aplicam literalmente, mas é evidente que Jesus não está se referindo a cães de estimação ou porcos, a mensagem é claramente espiritual.

Jesus usa animais para representar as características de certas pessoas. Do mesmo modo, ele chamou Herodes de "essa raposa" (Lucas 13:32), os fariseus de "serpentes, raça de víboras" (Mateus 23:33) e seus seguidores frequentemente são chamados de ovelhas (João 10:27).

Fato é que cães e porcos, que uso como representação de canalhas como esse mau ministro, não são capazes de apreciar e compreender o valor do que tem valor; um porco jamais apreciará a beleza e o valor de uma pérola rara.

Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar: "Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés" (Mateus 10:14).

Se há cães espirituais neste mundo, ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais, há também cães e porcos no mundo da política.

Na política precisamos fazer a mesma coisa. Aqueles, como esse ministro lixo, que já mostraram sua falta de interesse e respeito à coisa pública não devem e não podem compartilhar conosco o caminho da mudança. Admoestações constantes, não transformarão um porco como ele, numa pessoa com espirito de servir o povo brasileiro.

Não se constrói a necessária governabilidade com cães e porcos.

Essas são as reflexões.e.t. – Quantos cavalos ele comprou no leilão?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

