Governo Bolsonaro pode acabar em sete dias

Por Alex Solnik, para o 247

Do ponto de vista formal, o governo Bolsonaro termina dia 31 de dezembro.

Mas, na prática, se Lula vencer com mais de 50% no domingo, 2 de outubro, no dia 3 o governo Bolsonaro acaba.

Ele poderá até espernear, alegar fraude, perseguição e o escambau, mas os políticos, mesmo os mais próximos, já estarão em outra.

Ninguém vai prestar nas suas lamúrias nem assistir às suas lives.

O principal assunto será o governo Lula. Os recém-eleitos vão disputar a tapa os lugares mais confortáveis, na janelinha do ônibus, serão escolhidos os novos ministros, desafetos de ontem poderão virar neo aliados.

Não haverá tempo nem clima para invadir o Capitólio.

Depois, em novembro, tem Copa do Mundo. A pauta até o fim do ano será futebolística. E terminada a Copa, tem a posse do governo Lula.

Essa é uma das vantagens de liquidar a eleição no primeiro turno: antecipar o fim do governo Bolsonaro para daqui a sete dias.

