Governo brasileiro ameça o mundo

O Brasil ameaça o mundo com a prosperidade da Covid-19, que é tratada como convidada de honra da presidência da república. A pandemia é cultivada por Bolsonaro como se fosse uma petúnia vermelha, uma orquídea fantasma que pode viver por anos no subsolo sem dar sinais de vida e florescer inesperadamente.

Em editorial, o jornal americano The Washington Post afirma que o que acontece no Brasil não fica só no Brasil, é um problema para todos. O descontrole da pandemia e as dificuldades criadas pelo governo para a vacinação, é terreno fértil para novas variantes do vírus.

O sistema de saúde brasileiro atingiu o máximo de sua capacidade, os profissionais estão próximos de colapsarem em suas estruturas psíquicas, tamanho o esforço físico somado a falta de incentivo e instrumentalização.

Atingimos trezentas mil mortes, muitas poderiam ter sido evitadas se houvesse ação efetiva de enfrentamento à pandemia, e apoiadores foram ao Alvorada cantar parabéns à você para o presidente que aniversariou ontem.

Antes de cortar o bolo, Bolsonaro foi até um fosso de água parada que fica em frente ao jardim, lavou as mãos e as enxugou na parte de trás da calça. Essa imagem representa o que o governo tem a oferecer ao povo: Água suja de bunda.

O mundo precisa deter essa onda fascista que cresce no Brasil, seja pela Corte Internacional de Justiça, por uma ação coordenada entre forças latino-americanas democráticas com a esquerda nacional, ou corremos o risco de sermos esmagados como prímulas, flores coloridas e frágeis.

