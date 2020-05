Governo macabro; coveiro de pessoas e da democracia

Foram 1.179 mortes por coronavírus registradas somente nesta 3ª feira, 19 de maio. O número real, porém, que está subnotificado, é muito maior.

Além do Brasil, apenas França, Reino Unido e Estados Unidos tiveram mais de mil mortes por coronavírus num único dia.

Mas o Brasil é recordista neste ranking tétrico: enquanto aqui o milhar de mortes aconteceu depois de 62 dias da 1ª morte registrada [em 17/3], no Reino Unido, França e EUA esta marca foi atingida depois de 68, 69 e 70 dias, respectivamente.

O país contabiliza hoje 17.971 mortes, e ocupa o 6º lugar no ranking mundial macabro. Como citado no noticiário, 3.590 dos 5.570 municípios brasileiros têm população de no máximo 17.971 habitantes.

Para dimensionar esta magnitude de mortes no curto intervalo de 62 dias e somente por uma mesma doença, basta imaginar a população inteira de um desses 3.590 municípios sendo totalmente dizimada, sem sobrar uma única alma.

O Brasil já é o epicentro do COVID-19 na América Latina e, mesmo com sub-notificação, é o 3º país do mundo em casos confirmados de contaminação, só atrás dos EUA e da Rússia.

O Brasil marcha, inexoravelmente, para se tornar o epicentro mundial da pandemia. Se não fossem as restrições responsáveis impostas pelos vizinhos sul-americanos, o Brasil estaria irresponsavelmente propagando a peste por toda América do Sul, pois faz fronteira com 10 dos 12 países do continente.

Enquanto isso acontece, o Ministério da Saúde segue acéfalo, especialistas e cientistas são substituídos por militares negacionistas, mentirosos e sem-noção, e o genocida sociopata faz piadinha infame com cloroquina e desdenha das milhares de perdas humanas.

Estamos submetidos ao descalabro deste governo militar macabro, coveiro de pessoas e da democracia. Com seus crimes de lesa-humanidade e sua necropolítica, o governo genocida segue produzindo uma terrível barbárie no Brasil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.