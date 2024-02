Grupo Árabe luta, na ONU, contra o desmantelamento de agência de apoio aos palestinos

Apoie o 247

O grupo árabe nas Nações Unidas, liderado pelo Embaixador da Tunísia, Tarek Adab, apresentou um pedido oficial ao Presidente da Assembleia Geral na sua septuagésima oitava sessão, Dennis Francis, para realizar uma sessão extraordinária de emergência sobre a deterioração das condições humanitárias em Gaza, além de discutir a situação da Agência de Assistência e Obras aos Refugiados Palestinos (UNRWA) e as tentativas da autoridade ocupante em desmantelá-la.

Os embaixadores árabes nas Nações Unidas expressaram seu pesar pela incapacidade do Conselho de Segurança de cumprir suas responsabilidades legais e morais para impedir a agressão contra Gaza.

O Grupo Árabe realizou uma série de reuniões consultivas depois de os Estados Unidos terem usado seu veto, na passada terça-feira, 21 de fevereiro, para derrubar o projeto de resolução argelino apresentado em nome do Grupo Árabe, para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, parar a guerra de extermínio contra o povo palestino e prevenir a ameaça das forças de ocupação em lançar um ataque massivo a Rafah. O objetivo também é entregar ajuda humanitária em quantidades suficientes, sem obstáculos. Os embaixadores árabes, em comunicado oficial, cuja cópia chegou ao Al-Quds Al-Arabi, expressaram seu pesar pela incapacidade do Conselho de Segurança de cumprir suas responsabilidades legais e morais para impedir a agressão contra Gaza, e sublinharam em sua declaração a continuação dos movimentos no Conselho de Segurança através da Argélia, que convocará nos próximos dias uma sessão aberta sobre a fome em Gaza.

A carta do Grupo Árabe ao Presidente da Assembleia Geral, solicitando-lhe a realização de uma sessão extraordinária de emergência, teve como pano de fundo uma carta enviada pelo Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, na quinta-feira passada, ao Presidente da Assembleia sobre as condições financeiras vacilantes da agência, nas quais alertou que a situação na Faixa de Gaza está à beira de uma grande catástrofe que poderia ter um impacto significativo na paz, na segurança e nos direitos humanos na região. Lazzarini disse em sua carta ao Presidente da Assembleia Geral que a crise financeira da agência atingiu seu auge depois de Israel ter apelado repetidamente à dissolução da instituição, bem como ao congelamento de fundos pelos doadores num momento em que "as necessidades humanitárias atingiram níveis sem precedentes em Gaza. Segundo disse, "Eles estão tentando eliminar o papel da UNRWA na proteção dos direitos dos refugiados palestinos."

Ele disse que o apelo feito pelo governo israelense na quinta-feira, relativamente ao encerramento da UNRWA, não é sobre a neutralidade da agência, mas sim sobre "mudar os critérios políticos de longo prazo para a paz" estabelecidos pela agência nos territórios palestinos ocupados.

Lazzarini apelou à Assembleia Geral das Nações Unidas para que restabelecesse o respeito pelo direito internacional dos direitos humanos e pelo direito internacional no centro da ação multilateral, com base no agravamento da situação catastrófica em Gaza nas últimas semanas. Disse que as autoridades israelenses fizeram grandes esforços para misturar o trabalho da UNRWA com as atividades do movimento Hamas, num esforço para interromper as operações humanitárias da agência.

A Autoridade Territorial Israelense pediu à UNRWA que deixasse o Centro de Formação Profissional de Qalandia nas áreas oficialmente afiliadas a Jerusalém Oriental, um centro concedido pela Jordânia à agência em 1952. Também exigiu que pagasse taxas pela sua utilização, no valor de mais de 4,5 milhões de dólares.

O Ministro das Finanças israelense, Smotrich, anunciou planos para cancelar os benefícios de isenção fiscal da agência, e um banco congelou as contas da agência, o que enfraquece o trabalho da UNRWA para resolver a crise humanitária em Gaza e agrava a crise na Cisjordânia, deixando mais de meio milhão de crianças sem educação.

Lazzarini solicitou uma revisão independente da agência após alegações israelenses de que 12 dos 13 mil funcionários em Gaza participaram do ataque de 7 de outubro liderado pelo Hamas no sul de Israel. Como resultado destas alegações, mais de 16 países suspenderam a ajuda à agência.

Denis Francis, Presidente da Assembleia Geral, respondeu à carta de Lazzarini, sublinhando que a UNRWA, durante 75 anos, tem sido uma tábua de salvação indispensável para milhões de palestinos. Na sua resposta, o Presidente Francisco enfatizou que instou os Estados-Membros a fornecerem apoio financeiro e político sustentável e previsível à UNRWA enquanto a instituição trabalha para resolver a maior crise humanitária desde a sua fundação. O Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas disse na sua mensagem: “O povo da Palestina e as crianças da Palestina precisam de uma UNRWA eficaz”. A data da reunião extraordinária de emergência ainda não foi definida, mas é certo que o Presidente da Assembleia Geral anunciará a data da realização da reunião de emergência nos próximos dias.

