Guterres: É necessário um cessar-fogo humanitário em Gaza imediatamente

Por ocasião do 100º aniversário da guerra genocida em Gaza, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu um comunicado à imprensa na sala de conferências, recusando-se a responder a perguntas. Na declaração, renovou o apelo a um imediato cessar-fogo humanitário, alertando que a continuação do conflito pode levar à expansão para outras regiões, como o Líbano e a área do Mar Vermelho.

O Secretário-Geral iniciou sua declaração, como de costume, mencionando os eventos de 7 de outubro, condenando as ações do Hamas e das facções palestinas, e apelando à libertação incondicional dos reféns. Ele expressou preocupação com o sofrimento das famílias dos reféns e renovou a exigência de libertação imediata. Além disso, Guterres enfatizou a importância de tratar os reféns humanamente e permitir a visita da Cruz Vermelha Internacional.

Sobre alegações de violência sexual, Guterres afirmou que devem ser rigorosamente investigadas e processadas, destacando que nada justifica ataques a civis. Ele também criticou os ataques das forças israelitas em Gaza, ocorridos nos 100 dias seguintes a 7 de outubro, pela destruição e elevado número de vítimas civis, principalmente mulheres e crianças. Guterres ressaltou que nada justifica a punição coletiva do povo palestino.

O Secretário-Geral acrescentou que a situação humanitária em Gaza não pode ser descrita em palavras, sublinhando que "nenhum lugar é seguro em Gaza e ninguém está seguro também". Ele afirmou que os moradores traumatizados estão sendo forçados a se mudar para espaços cada vez menores no sul, que se tornaram perigosamente superlotados e insuportáveis.

Quanto à ajuda humanitária, o Secretário-Geral mencionou que algumas das medidas tomadas para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza não são suficientes, e a ajuda vital não está chegando em quantidade suficiente às pessoas que suportaram meses de contínuos ataques. "O espectro da fome paira sobre a população de Gaza, com riscos de doenças, desnutrição e outras ameaças à saúde."

Guterres expressou grande preocupação com as claras violações do direito humanitário internacional. Ele observou que Sigrid Kaag, Coordenadora Sênior de Ajuda e Reconstrução para Gaza, iniciou seu trabalho de acordo com a resolução 2720 (2023) do Conselho de Segurança. Ele pediu a todos os estados e partes no conflito que cooperassem plenamente com ele, ao mesmo tempo que trabalhavam com os membros do Conselho de Segurança e as partes regionais para implementar o mandato especificado na decisão do Conselho. Destacou que uma operação de ajuda eficaz em Gaza, ou em qualquer outro lugar, requer o fornecimento de uma série de questões básicas, incluindo a garantia de segurança e um ambiente seguro para os trabalhadores humanitários, a implementação das medidas logísticas necessárias e a retoma da atividade comercial. Segundo diz, as entregas não foram entregues de forma eficaz diante dos bombardeios violentos, contínuos e generalizados em Gaza.

Ele abordou os desafios enfrentados pela prestação de ajuda e disse que as Nações Unidas e seus parceiros não podem fornecer ajuda de forma eficaz à luz dos constantes bombardeamentos violentos e generalizados em Gaza. Afirmou que isso põe em perigo a vida de quem recebe ajuda e de quem a distribui. Ele ressaltou que a grande maioria dos funcionários palestinos das Nações Unidas em Gaza foi forçada a fugir e a abandonar suas casas. Acrescentou: “152 funcionários da ONU foram mortos em Gaza desde 7 de outubro, representando a maior perda humana sofrida pela organização em sua história num único conflito”. O Secretário-Geral disse que os trabalhadores humanitários, apesar da enorme pressão e da falta de garantias de segurança, continuam a fazer o melhor para entregar ajuda a Gaza. Reiterou o apelo a um acesso humanitário urgente, seguro, alargado e sustentável, sem obstáculos, à Faixa de Gaza e às suas diversas partes.

Relativamente aos principais obstáculos enfrentados pelas operações de socorro na fronteira com Gaza, o Secretário-Geral disse que a entrada de materiais vitais, incluindo equipamento médico essencial e peças sobressalentes necessárias para a manutenção de infraestruturas, foi rejeitada sem explicação, dificultando a entrada de importantes abastecimentos e a manutenção dos serviços básicos.

O Secretário-Geral disse que a distribuição de ajuda dentro de Gaza também enfrenta obstáculos, incluindo repetidas negações de acesso ao norte, onde existem centenas de milhares de civis. Ele afirmou que apenas 7 dos 29 comboios de ajuda para o norte conseguiram chegar a esta parte de Gaza desde o início do ano.

