Há quanto tempo está rolando essa guerra contra a Humanidade, iniciada pelas armas biológicas?

Por Hildegard Angel, do Jornalistas pela Democracia

O presidente da OMS, Tedros Adhanom, poderá ser o único herói dessa guerra. O único a ter a coragem de levar a sério as denúncias e os documentos apreendidos nos laboratórios de "pesquisa de saúde pública", fabricantes de armas biológicas, na Ucrânia, patrocinados pelos Estados Unidos da América.

Uma guerra já acontecia e o mundo não sabia?

Patógenos disseminados por aves migratórias.

Pesquisas com o coronavírus de morcegos em laboratórios na Ucrânia.

Terá sido assim que começou a pandemia da COVID?

O mundo tem o direito de saber. As famílias dos 650 mil mortos no Brasil querem a verdade.

Os sequelados e os que ainda sofrem as consequências dessa doença maldita precisam ter uma resposta, depois dessa denúncia dos russos e da manifestação da Organização Mundial de Saúde conferindo a elas o selo azul de "verificadas".

Onde está a verdade?

Uns países guardam a bomba atômica, outros guardam os patógenos mortais, ou melhor, terceirizam a guarda para países "laranjas".

A Ucrânia é uma laranja?

Novos bilionários se multiplicaram no Brasil e no mundo graças ao coronavírus. Milionários ficaram bilionários. Bilionários ficaram trilhardários. E parte da humanidade padeceu os horrores do morticínio provocado por "pesquisas" de laboratórios.

O mundo terá algum dia essa resposta?

Parabéns ao presidente da OMS, por abrir o verbo. Se ele não falasse, essa revelação estaria perdida na guerra de narrativas dos "homens da guerra", que desta vez será vencida pelo país que dominar as big techs, as grandes plataformas do mundo digital, as mídias disseminadoras das verdades que lhes interessem, e das mentiras que lhes favorecem, e que pertencem a três ou quatro indivíduos maestros das decisões sobre a vida, a morte, a sobrevivência da Humanidade e a permanência do próprio Planeta Terra!

Deus guarde os marcianos, venusianos, jupiterianos desse povo maléfico, desses psicopatas aferroados ao poder, às suas fortunas pessoais incomensuráveis, que detêm a pena, a Mont Blanc, a caneta bic e os celulares G5, com que escrevem o último capítulo do globo terrestre.

Só espero que o fim seja rápido, indolor, e eu possa estar abraçada àqueles que amo.

PS: que vergonha dos meios de comunicação ocidentais, cuja maioria acoberta esses fatos, mesmo tendo conhecimento deles, inclusive a mídia pateta brasileira.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.