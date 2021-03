Heróis e fascistas no mundo do direito

Os heróis trilham os caminhos da verdade. Por serem arquétipos do bem, podem até salvar a humanidade.

Descobrir a veracidade, e trazê-la à baila, principalmente em situações que colocam em risco a vida de populações, é dever do herói.

O que é um codex? É um conjunto de leis. Leis apoiadas na ética?

A Ética, tão antiga, e ainda tão controversa, em pensar que ela pode tornar o mundo um lugar habitável, mas que evidências demonstram estar sendo transformada em falácia na mão de ditadores, e tiranos. A moral, e os bons costumes para um corrupto, por exemplo, não terá o mesmo valor que tem para um trabalhador.

O Código de Justiniano, que data da Idade Antiga, nos brinda com " A inviolabilidade do domicílio" salvo em situações de flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial". Já vivenciamos inúmeras vezes, ao longo da história, a inviolabilidade sendo deliberada, e correndo ao bel prazer, fora dos parâmetros que a justificam, como regra.

Será que é possível coexistirem trabalhadores sem moral, políticos sem ética e sem moral, hackers heróis, juízes sem ética e etc? Meditemos, amparados pelos fundamentos do jornalismo investigativo e histórico...

"A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário". Contra ela, não tem a quem recorrer" a frase é de Rui Barbosa. Lendo o trecho a seguir, talvez haja compreensão para o título do artigo aqui apresentado: "Precisamos melhorar a composição do júri, como melhorar a do eleitorado, atuando-lhe sobre qualificação,filtrando-o, decantando-lhe as impurezas. Aliás, ainda com estas,as argüições fundadas contra o júri não são maiores, entre nós,do que as queixas merecidas contra a magistratura togada. [...]Quando o tribunal popular cair, é a parede mestra da justiça que ruirá."

O trecho acima consta de um dos livros do "Águia de Haia", intitulado:"Dever do advogado".

E quem foi Rui Barbosa? Um jurista/jornalista/advogado/pensador/escritor que atravessou o Rubicão de seu tempo principalmente por apoiar a República em detrimento da Monarquia.

Hoje vemos que a germinação de leis e brechas para violá-las não passam de uma conduta antiética que faz da grande maioria dos Homens: eternos arcabouços do egoísmo. Verdadeiros escravos do poder senhorial, dentro de bolhas monárquicas regadas ao molho do fascismo.

Segundo Pérez Gómez (2010); toda logística educacional com seus modelos advindos dos séculos XIX e XX, torna o tempo e espaço da ação teórico/prática educativa em um momento apenas "cosmético" para lidar com a era da informação e da incerteza que nos rege...

Enquanto a Escola for um reduto que facilite a fragmentação dos saberes, e o professor divorciar o afeto das atitudes, ou os conhecimentos das habilidades: precisaremos cada vez mais de heróis para vencer o gérmen do fascismo entranhado na corrente sanguínea das organizações que legislam, fiscalizam e cumprem as leis; inclusive àquelas que instituem os perniciosos salários atribuídos à esta parcela douta da sociedade .

