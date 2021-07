Hoje o Brasil avermelha

Cordel de José Pessoa sobre as manifestações contra Jair Bolsonaro edit

Chicote do Pessoa

Por José Pessoa de Araújo

Hoje é dia de luta

O povo está convidado

Vamos encher ruas e praças

Deixar tudo avermelhado

Mostrar pra esse fascista

Que o povo está preparado

O povo de Dona Inês

De Tacima e Guarabira

Vai sair hoje às ruas

Para mostrar a mentira

Desse governo cruel

Que do pobre tudo tira

Não comprou logo a vacina

Negociando propina

Disse: é uma gripezinha

Esse vírus é da China

Muita gente foi morrendo:

velho, mulher e menina

Um governo genocida

Corrupto e imbecil

Foi uma escolha maldita

Pelo povo do Brasil

Haddad era o melhor

Mas teve gente que não viu

Convidei Sérgio Alcântara,

Assis Barbosa e Severino

Quero essa gente toda

Velho, mulher e menino

Pra lutar contra o fascismo

E mudar o nosso destino

Na cidade de São Paulo

E no resto do Brasil

Do Oiapoque ao Chuí

Vamos rechaçar o vil

Que está ferrando a nação

Esse mentecapto imbecil

O Brasil não admite

Nenhum tipo de ameaça

Gorila é na gaiola

Eu detesto essa raça

Eu quero é viver em paz

Comer e tomar minha cachaça

Vou convidar Lula da Silva

Para ir para a Paulista

O futuro presidente

Também detesta fascista

Hoje é em frente ao MASP

O poeta deu a pista

