Imagine, 2020

No dia 8 de dezembro de 1980, eu estava na cidade de São Roque. Num sítio, dentro de um Fusca, bêbado. Eu, não o Fusca. Nem etanol havia na época. Ouvia a rádio Excelsior quando entrou o boletim, mataram John Lennon em frente ao edifício Dakota. Lembro que saí do carro, acendi um Minister e fiquei matutando sobre a notícia. Não veio nada à mente sobre o futuro do rock 'n' roll, o porquê das sociopatias assassinas, nem se o Led Zeppelin agora iria botar pra foder. Também não me ocorreu a cara da Yoko, já que a minha imaginação, essa preconceituosa, só operava com mulheres bonitas. O que, de fato, pintou na minha cabeça aquela hora foi: "ah, Paul McCartney, seu grande filho da puta!". Pra gente ver como nem todo jovem é a quintessência da genialidade.

Hoje penso diferente. Pior, mas diferente. Acho que Lennon, vendo esse 2020 que não acaba - mas que acabou com a gente - faria uma nova letra para a icônica “Imagine”. Algo mais ou menos assim:

Imagine se existisse paraíso

Melhor nem tentar

Nada acima de nós

E abaixo nada de vírus

Imagine só a galera

Livre dessas lives

Imagine quando ainda tinha rave

É melhor nem pensar

Dançar, tossir e se pegar

Sem nenhum pastor xiita





Imagine toda a galera

Vivendo a vida sem máscaras

Muitos dizem

Que sou sem noção

Mas não sou o único

Quero ver um dia

Você junto

(Mas nada de aglomerações)

Imagine não ter internet

Vê se tenta enxergar

Nada de posts ou celular

Uma irmandade off-line.

Imagine o planeta inteiro

Sem compartilhar nada





Muitos dizem

Que sou sem noção

Mas não sou o único

Quero ver um dia

Você junto

(Mas nada de aglomerações)

O conhecimento liberta. Saiba mais