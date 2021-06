Impeachment Já?

"Esse escândalo pode testar hipóteses de um impeachment. Ou não?", escreve o colunista Arnóbio Rocha em referência às revelações do deputado Luís Miranda. "Vejamos, na mesma semana em que Bolsonaro foi conversar com Gilmar Mendes e depois visita Arthur Lira, faz afagos em Pacheco, o que significa?", acrescenta. "O jogo bruto começou, vamos ver até onde a CPI irá" edit

LUÍS MIRANDA é o novo motorista Eriberto do Fiat Elba. E o Fiat Elba do Bolsonaro é 30 mil vezes mais caro do que aquele.

De onde vem Luis Miranda, a quem serve?

Um bolsonarista com medo de respingos?

Há algo a mais, não é um bolsonarista com medo, ele vem atender interesses bem definidos, da burguesia cansada de Bolsonaro (nenhum pouco preocupado com 1.6 bilhões).

Porém, com esse escândalo pode testar hipóteses de um impeachment. Ou não? Quem sabe amordaçar Bolsonaro?

Vejamos, na mesma semana em que Bolsonaro foi conversar com Gilmar Mendes e depois visita Arthur Lira, faz afagos em Pacheco, o que significa?

Parece claro que ele sabe do buraco que a denúncia causará.

A Burguesia vai rifar Bolsonaro?

O cenário político é difícil para a burguesia, pensando em eleições em 2022, com Lula favorito.

Por outro lado, não custaria tentar o "moderado" Mourão (uma besta quadrada, sem arroubos do Bolsonaro), aí conduziria uma transição, que sem Bolsonaro no páreo, gestaria um anti-lula e jogaria pesado para vencer.

É arriscado?

Porém, o cenário Lula x Bolsonaro, parece pior, o custo Bolsonaro é muito alto, ainda que tenha sido perfeito para a Burguesia, é hora de jogá-lo ao mar, será?

O jogo bruto começou, vamos ver até onde a CPI irá.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

