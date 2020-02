Impeachment

Não é possível que os partidos políticos de esquerda, centro e direita, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal continuem ignorando o que a extrema-direita está fazendo em nosso País, com total apoio dos militares. Não é possível que os diferentes interesses que separam esses partidos sejam maiores do que a destruição que a República vem sofrendo. Não é possível que a Democracia continue agonizando, sem que nada seja feito. É preciso agir imediatamente.

Vivemos uma neo-ditadura, com crescente escalada da bárbarie. Milícias protegidas pelos poderes que deveriam combatê-las, falsos pregadores alienando cada vez mais um povo ignorante e desprotegido, mentiras sendo propagadas como se fossem verdades absolutas, constantes ameaças diretas sendo feitas pelo próprio presidente, seus filhos, seu transloucado quadro ministerial. Vivemos um momento muito perigoso e estamos chegando muito perto do ponto em que pode não haver mais volta. É preciso ter coragem e agir imediatamente.

Teoricamente, os militares deveriam “garantir a soberania nacional, os poderes constitucionais, a lei e a ordem, salvaguardando os interesses nacionais, cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social”. Tragicamente, em nossa história recente eles já demonstraram de forma brutal que sua missão em palavras não tem qualquer relação com a realidade de suas reais intenções e atos. Eles deram um golpe de Estado sujo em 1964, implantaram uma ditadura radical que prendeu, torturou e matou seu próprio povo. Eles censuraram tudo que conseguiram enxergar, agiram de forma cruel, covarde, desumana, ignoraram direitos humanos básicos, foram corruptos, totalmente alinhados com interesses internacionais. Sem esquecer que foram eles que começaram a destruir a educação pública, a saúde e a previdência social. Deixaram uma terra devastada, um país quebrado em todos os aspectos.

Invelizmente, nossos militares não servem para absolutamente nada daquilo que deveriam servir. Após 1985, o ano que marcou oficialmente o fim da ditadura militar, eles ainda continuaram por alguns anos a ocupar postos importantes nas esferas de poder de nosso país, em empresas estatais, sem que tenham sido investigados e punidos rigorosamente da forma como deveriam ter sido. A espinha deles deveria ter sido quebrada para que aprendessem a lição de que jamais deveriam sequer pensar em repetir tudo que fizeram. Talvez em função da impunidade, do gosto pelo poder que tiveram nas mãos, ou quem sabe devido ao baixo intelecto e nenhuma lealdade ao povo e ao país que deveriam proteger, eles ficaram décadas amargando a derrota de seu remige ditatorial ineficiente e destrutivo, tentando manter acesa a chama maligna do que chamavam de “Regime Militar”, fruto de uma “Revolução” que, em suas cabeças recheadas de esterco, teria salvo o Brasil do comunismo.

Desde cedo, esses psicopatas encontraram no político Bolsonaro um aliado. Não era a estrela perfeita para seus uniformes, talvez a lama em seus coturnos, mas era alguém que gritava impunimente o que eles sussurravam escondidos nas sombras. Um político desprezível que todos erradamente se acostumaram a tolerar, que acabou virndo mito dos fracassados, frustrados e infelizes, reinando nas fake news, um mitomaníaco, que contou com o apoio da mídia tradicional, da elite de nosso país e se tornou presidente do Brasil. Os militares encontraram no bolsonarismo uma nova forma de chegar ao poder e implantar o que podemos chamar de neo-ditadura. Por enquanto sem tanques, sem torturas, mas um regime que já acumula assassinatos de lideranças, ameaças aos jornalistas, professores, opositores. Um regime que persegue, que usa e abusa das instituições, propagando o ódio como arma de repressão, controle e cortina de fumaça para seus abusos e crimes.

Não é possível que os partidos políticos de esquerda, centro e direita continuem fingindo não enxergar os planos de poder da extrema-direita bolsonarista e dos intocáveis militares. É preciso fazer algo, enquanto ainda é possível que algo seja feito. É hora desses partidos deixarem de lado seus interesses divergentes, focando no que é realmente grave e urgente – impeachment! Alguns podem dizer que Bolsonaro é apenas o rabo do elefante, que isso não adiantaria nada, mas é assim que se come um bicho desse tamanho – por partes. É preciso começar por algum lugar, antes que esse bicho esmague todos nós.

Crimes de responsabilidade sobram para que um processo de impeachment tenha início. Esse louco não pode continuar agredindo a todos de forma contínua e impune. O rei e seu general louco não podem convocar sua horda para marcharem contra o Congresso e o STF, sem que nada seja feito. Eles podem muito, mas ainda não podem tudo. Permitir que eles continuem é endossar toda essa barbárie e a escalada do que será uma ditadura no estilo tradicional, que nosso país já conheceu e que nunca esquecerá. É preciso agir imediatamente. Impeachment para iniciar a luta e força para aguentar as consequências.