Implosão da terceira via ajuda Bolsonaro

Por Alex Solnik

Por Alex Solnik

A terceira via não tem espaço.

Não é de agora, mas fica cada vez mais nítido que Lula e Bolsonaro somam 70% das intenções de voto dos brasileiros. Lula na faixa dos 40% e Bolsonaro na dos 30%.

Tirando os 10% dos que votam nulo e os 8% de Ciro Gomes - que não faz parte da terceira via - sobra para a terceira via 12% do eleitorado.

Com 12% ninguém chega ao segundo turno.

A terceira via não tem nome.

Todos os lançamentos da terceira via fracassaram. Huck, Mandetta, Pacheco caíram fora antes de começar. Moro começou soltando fogos, mas viu-se logo que era só um traque. Dória não consegue sair de 2%. Eduardo Leite, dono de 1%, tenta se iludir e vender ilusões.

Nenhum nome deslancha porque a terceira via, para dar certo, precisa de alguém que ganhe de Bolsonaro no primeiro turno e de Lula no segundo. Esse alguém não existe.

A terceira via não tem vida própria.

Trata-se de um conglomerado de direitistas e ex-bolsonaristas. Para se viabilizarem, têm de tirar votos de Bolsonaro, que já têm os 30% do eleitorado de direita. De Lula não vão tirar. Para tirar votos de Bolsonaro, precisam provar que são mais antipetistas que ele. E que podem derrotar Lula.

A terceira via impede o crescimento de Bolsonaro.

Se a terceira via acabar, a maioria de seus eleitores, por afinidade, tende a aderir mais a Bolsonaro que a Lula.

A implosão da terceira joga a eleição direto no segundo turno.

E ajuda Bolsonaro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

